Самым востребованным товаром на ярмарке «Sulle-Mulle» (рус. «Тебе-Мне» - прим. пер.), прошедшей в авиационных ангарах Раади, без сомнения стали всевозможные автозапчасти и другие технические приспособления.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ От воронки для колбасы до мопеда «Рига» – чего только не продавали на ярмарке в Южной Эстонии!
Перевод: Ева Ойжинская
Урве Раудхейн из Йыхви подтвердил, что утром сразу же забрали запчасти для «жигули» и «москвича». А по мере того, как день продолжался, посетители начали интересоваться мехами для гармоник, посудой, а также спрашивали про значки, пластинки и старые бутылки.
У Раудхейн с собой необычный ящик, из которого торчат палки. Для чего они, сначала совершенно непонятно. Оказывается, для того, чтобы вдавливать еловые саженцы в почву посадочных ям.
«Первый раз в жизни торгую на барахолке. Товары из моего дома и дома свекрови, - сказал продавец. - Интерес к этому у меня появился после того, как летом съездил на ярмарку в Алатскиви. Тогда я подумал, почему бы самому не попробовать».
На одном краю ярмарочной площади выставлены ряды старых автомобилей, на другом гордо стоит трактор. Помимо этого, в продаже было и несколько мопедов «Рига» в разном состоянии.
Иллар Тыльго из Тарту – опытный ярмарочный торговец: «Хожу не на все, но Паунверескую, Чесночную и Ганзейскую ярмарки посещаю. Здесь сегодня могло бы быть чуть больше людей.
Здесь трудно понять, что именно ищут. Спрашивают про диковинные вещи, которых у меня нет, например, свечной провод с тканевой оплеткой. Но у меня есть всякие старые вещи - ключи, стекла для ламп, самый разнообразный ассортимент».
Катрин Талу сказала, что нечасто посещает ярмарки, но в этот раз приехала из Рапла. Причем с определенной целью - она ищет кукол.
«У меня появилась серия кукол, одетых в традиционные костюмы разных районов Норвегии, длиной 30 сантиметров. Сегодня их не нашла. Но этим летом я уже нашла две куклы на ярмарках. Все началось случайно - костюмы были одинакового покроя, так я и начала собирать свою коллекцию», - сказала она.
Сегодня же Талу нашла графин из дымчатого стекла, производства «Тарбеклаас», кйти без которого уже не смогла.
«Немного поторговалась и сбила цену», - добавила она. - Я собираю только предметы с дымчатым декором, не собираю комплекты, беру те, что мне нравятся по форме, а потом дома изучаю их».
Также она купила жестяную воронку для колбасы, но не для коллекции, а для использования: «Современные пластиковые ломаются, а эта надежная. Взяла для приготовления кровяной колбасы вместе с компанией подружек».
Она похвалила ассортимент товаров на ярмарке, но добавила, что видела многих продавцов на ярмарке в Луйге накануне.
Леа Люпсик, бывшая хозяйка расположенного в деревне Меллисте Käbitare, сказала, что пользуются спросом предметы ностальгии и другие старые вещи. У нее тоже были такие товары. Например, тарелки с надписью «Ресторан» на русском языке из ресторана Kaseke и рюмки, которые использовались в Käbitare.
«Когда я открыла первое кафе возле магазина в Меллисте, посуды было не достать, но бухгалтер был из Kaseke, - рассказала Люпсик. - Надпись прятали под листьями салата, ведь никто не хотел видеть русское слово "ресторан" в эстонское время».
Ярмарка «Sulle-Mulle» раньше проходила в Меллисте, но уже третий год Levatek проводит ее в Раади.