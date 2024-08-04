ГАЛЕРЕЯ От воронки для колбасы до мопеда «Рига» – чего только не продавали на ярмарке в Южной Эстонии!

Перевод: Ева Ойжинская

Урве Раудхейн из Йыхви подтвердил, что утром сразу же забрали запчасти для «жигули» и «москвича». А по мере того, как день продолжался, посетители начали интересоваться мехами для гармоник, посудой, а также спрашивали про значки, пластинки и старые бутылки.

У Раудхейн с собой необычный ящик, из которого торчат палки. Для чего они, сначала совершенно непонятно. Оказывается, для того, чтобы вдавливать еловые саженцы в почву посадочных ям.

«Первый раз в жизни торгую на барахолке. Товары из моего дома и дома свекрови, - сказал продавец. - Интерес к этому у меня появился после того, как летом съездил на ярмарку в Алатскиви. Тогда я подумал, почему бы самому не попробовать».

На одном краю ярмарочной площади выставлены ряды старых автомобилей, на другом гордо стоит трактор. Помимо этого, в продаже было и несколько мопедов «Рига» в разном состоянии.

Иллар Тыльго из Тарту – опытный ярмарочный торговец: «Хожу не на все, но Паунверескую, Чесночную и Ганзейскую ярмарки посещаю. Здесь сегодня могло бы быть чуть больше людей.

Здесь трудно понять, что именно ищут. Спрашивают про диковинные вещи, которых у меня нет, например, свечной провод с тканевой оплеткой. Но у меня есть всякие старые вещи - ключи, стекла для ламп, самый разнообразный ассортимент».