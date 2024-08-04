Axios: Израиль готовится к иранской атаке в начале недели

Иран может нанести удар по Израилю уже 5 августа. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает американское издание Axios со ссылкой три источника среди официальных лиц США и Израиля. По их данным, накануне на Ближний Восток прибыл генерал США Майкл Курилла, командующий американскими силами в этом регионе. Ожидается, что в этой поездке Курилла попытается мобилизовать международную и региональную коалицию для защиты Израиля от потенциальной иранской атаки, отмечает собеседник Axios.

«Ключевой» остановкой американского генерала станет Иордания. Во время предыдущей атаки Ирана на Израиль Иордания сыграла «значительную» роль в защите Израиля, перехватив многие иранские беспилотники на своей территории и открыв свое воздушное пространство для американских и израильских истребителей.

Источники Axios также допустили, что вероятное нападение Ирана на Израиль может быть масштабнее предыдущего, поскольку Иран задействует и радикальное шиитское движение «Хезболлах» в Ливане.

По другим данным Sky News Arabia, Иран готовит удары по Израилю в ночь на 13 августа, когда в Израиле отмечается Тиша бе-Ав - день скорби еврейского народа в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

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