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Пьяный мужчина в TikTok оскорблял латышей и Украину. Он был осужден

rus.tvnet.lv
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На фото судебный молоток.
На фото судебный молоток. Фото: Kristjan Teedema

Курземский районный суд приговорил мужчину к условному сроку за враждебные высказывания в адрес латышей и высказывания о войне в Украине, говорится в опубликованном судебном приговоре, пишет rus.tvnet.lv.

Из приговора следует, что мужчина в пьяном виде зашел в социальную сеть TikTok, где у него есть постоянная аудитория до 1000 зрителей. Там он на русском языке похвалил насилие над латышами и называл их грубыми словами.

Он также вел себя  агрессивно и использовал бранные слова, говоря о войне в Украине и суверенитете страны, например, заявил, что «Украина войдет в состав России» и что «Россия - это сила».

«В интернете, не касаясь напрямую конкретных военных преступлений, совершенных Россией, подсудимый признавал действия России правильными, повторяя пропагандистский посыл России, ставящий под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины», - говорится в решении суда.

Подсудимый и прокурор заключили соглашение о признании вины и наказании. Соглашение было утверждено судом.

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