Пьяный мужчина в TikTok оскорблял латышей и Украину. Он был осужден

Из приговора следует, что мужчина в пьяном виде зашел в социальную сеть TikTok, где у него есть постоянная аудитория до 1000 зрителей. Там он на русском языке похвалил насилие над латышами и называл их грубыми словами.

Он также вел себя агрессивно и использовал бранные слова, говоря о войне в Украине и суверенитете страны, например, заявил, что «Украина войдет в состав России» и что «Россия - это сила».

«В интернете, не касаясь напрямую конкретных военных преступлений, совершенных Россией, подсудимый признавал действия России правильными, повторяя пропагандистский посыл России, ставящий под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины», - говорится в решении суда.

Подсудимый и прокурор заключили соглашение о признании вины и наказании. Соглашение было утверждено судом.