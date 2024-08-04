Недавно принятый закон значительно ужесточил требования к руководителям кредитных и коллекторских компаний, а также к посредникам: им запрещено заниматься ростовщичеством. Это изменение, основанное на директиве о деятельности коллекторских фирм, направлено на улучшение защиты потребителей и обеспечение более надежной финансовой среды.
Для подписчиков
Инспекция: ростовщичеству не место в финансовом секторе
Перевод: Ева Ойжинская
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.