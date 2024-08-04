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Инспекция: ростовщичеству не место в финансовом секторе

PM Majandus
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Руководители компаний в финансовом секторе обязаны убедиться, что их компании соблюдают основные правила и требования при предоставлении кредитов. Если они не будут выполнять эти требования, Финансовая инспекция может признать их неподходящими для работы в финансовом секторе, что может привести к запрету на продолжение их деятельности.
Руководители компаний в финансовом секторе обязаны убедиться, что их компании соблюдают основные правила и требования при предоставлении кредитов. Если они не будут выполнять эти требования, Финансовая инспекция может признать их неподходящими для работы в финансовом секторе, что может привести к запрету на продолжение их деятельности. Фото: Karl-josef hildenbrand/dpa via AP/Scanpix

Недавно принятый закон значительно ужесточил требования к руководителям кредитных и коллекторских компаний, а также к посредникам: им запрещено заниматься ростовщичеством. Это изменение, основанное на директиве о деятельности коллекторских фирм, направлено на улучшение защиты потребителей и обеспечение более надежной финансовой среды.

Перевод: Ева Ойжинская

Член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер написал в блоге инспекции, что руководители компаний финансового сектора, особенно члены правления и совета директоров, должны соответствовать повышенным требованиям к профессионализму и осторожности.

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