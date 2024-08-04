Инспекция: ростовщичеству не место в финансовом секторе

Руководители компаний в финансовом секторе обязаны убедиться, что их компании соблюдают основные правила и требования при предоставлении кредитов. Если они не будут выполнять эти требования, Финансовая инспекция может признать их неподходящими для работы в финансовом секторе, что может привести к запрету на продолжение их деятельности.

Фото: Karl-josef hildenbrand/dpa via AP/Scanpix