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В Пыльвамаа загорелось здание: на место пожара прибыли 10 спасательных машин

Маариус Сувисте
, репортер
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Спасатели. Снимок иллюстративный.
Спасатели. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня в 15:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Валгъярве волости Канепи в Пылвамаа горит здание.

«На место выехали десять пожарных машин», - сообщил дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу. По его словам, горело здание с шиферной крышей.

Он добавил, что здание с деревянной обшивкой имеет размеры 7x5 метров. «Есть два бункера, вмещающие 30 тонн зерна. Но на данный момент там хранится 2,5 тонны пшеницы», - сказал он.

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