В Пыльвамаа загорелось здание: на место пожара прибыли 10 спасательных машин

«На место выехали десять пожарных машин», - сообщил дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу. По его словам, горело здание с шиферной крышей.

Он добавил, что здание с деревянной обшивкой имеет размеры 7x5 метров. «Есть два бункера, вмещающие 30 тонн зерна. Но на данный момент там хранится 2,5 тонны пшеницы», - сказал он.