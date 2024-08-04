Сегодня в 15:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Валгъярве волости Канепи в Пылвамаа горит здание.
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В Пыльвамаа загорелось здание: на место пожара прибыли 10 спасательных машин
«На место выехали десять пожарных машин», - сообщил дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу. По его словам, горело здание с шиферной крышей.
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