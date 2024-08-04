На следующей неделе в Таллинн прибудет 238-метровое судно

Согласно Википедии, проблема касалась неоплаченных счетов за топливо. После этого судно было переведено на Багамы, а команда организовала возвращение пассажиров в США. 4 февраля того же года судно Crystal Symphony и его собрат Crystal Serenity были арестованы в водах Багамских островов.

По имеющимся данным, общая сумма задолженности за топливо уже приблизилась к 4,6 миллиона долларов. В июне того же года судно было продано с аукциона за 25 миллионов долларов США следующему владельцу, который в качестве первого шага отправил его на ремонт в Италию.

Crystal Symphony вернется в Таллинн 13 августа. Осень судно проведет в Средиземноморье, а Рождество и Новый год - в портах Южной Африки и Мадагаскара. Начало нового года Crystal Symphony проведет в Юго-Восточной Азии, а весной вернется в Средиземноморье через Индию, Сейшельские острова и Гану, где пробудет до осени.

В среду к острову Сааремаа из порта Турку прибудет 90-метровое прогулочное судно Hebridean Sky. Судно под флагом Багамских островов ранее также называлось MV Sea Explorer, Corinthian II, Island Sun, Sun, Renai I, Regina Renaissance и Renaissance VII. Через день судно прибудет в Старый порт Таллинна, а затем возьмет курс на Котка. В Таллинн судно в следующий раз придет 12 августа, а на Сааремаа - 13 августа.

В четверг 180-метровое судно Insignia прибудет на Сааремаа из Лиепаи, а днем позже оно также посетит Таллинн, после чего отправится в Хельсинки. В этом сезоне судно под флагом Маршалловых островов больше не будет посещать Эстонию, но в начале сентября оно прибудет в Нью-Йорк и некоторое время будет курсировать вдоль восточного побережья США и Канады.

В ноябре и декабре в программе визитов судна Карибские острова. В январе Insignia отправится в круиз по нескольким портам Бразилии, а затем через Атлантику в Южную Африку. Весна пройдет на борту в Восточном полушарии, а следующее лето и осень - у восточного побережья Северной и Южной Америки.