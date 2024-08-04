На следующей неделе в столичный порт Ванасадам зайдут пять круизных судов, два из которых также посетят остров Сааремаа.
На следующей неделе в Таллинн прибудет 238-метровое судно
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Tallinna Sadam. Первым в понедельник в Таллинн из Хельсинки прибудет круизный лайнер Le Dumont d'Urville. В тот же день судно длиной 131 метр под флагами Уоллиса и Футуны возьмет курс на Стокгольм.
Самым необычным помещением на полярной экспедиционной яхте является салон Blue Eye, расположенный ниже ватерлинии, из которого открывается вид на подводный мир. На экраны салона выводятся изображения с трех подводных камер.
Кроме того, гидрофоны, расположенные под килем судна, улавливают звуки подводного мира на расстоянии до 5 миль. В следующий раз Le Dumont d'Urville придет в Таллинн 15 августа.
Через полчаса после прибытия в Таллинн лайнера Le Dumont d'Urville в понедельник из Хельсинки прибудет 160-метровое судно Star Legend, которое ранее называлось Royal Viking Queen, Queen Odyssey и Seabourn Legend.
Судно под флагом Багамских островов из Таллинна отправится к острову Готланд. Судно затем будет курсировать по Средиземному морю с осени до поздней весны и вернется в Таллинн только в середине следующего лета, 2 июля.
В среду в Таллинн из Гданьска прибудет 238-метровое судно Crystal Symphony, во второй половине дня лайнер отправится в Хельсинки.
В недавнем прошлом жизнь Crystal Symphony была несколько осложнена тем, что в январе 2022 года был выдан ордер на арест судна в случае, если оно войдет в воды США.
Согласно Википедии, проблема касалась неоплаченных счетов за топливо. После этого судно было переведено на Багамы, а команда организовала возвращение пассажиров в США. 4 февраля того же года судно Crystal Symphony и его собрат Crystal Serenity были арестованы в водах Багамских островов.
По имеющимся данным, общая сумма задолженности за топливо уже приблизилась к 4,6 миллиона долларов. В июне того же года судно было продано с аукциона за 25 миллионов долларов США следующему владельцу, который в качестве первого шага отправил его на ремонт в Италию.
Crystal Symphony вернется в Таллинн 13 августа. Осень судно проведет в Средиземноморье, а Рождество и Новый год - в портах Южной Африки и Мадагаскара. Начало нового года Crystal Symphony проведет в Юго-Восточной Азии, а весной вернется в Средиземноморье через Индию, Сейшельские острова и Гану, где пробудет до осени.
В среду к острову Сааремаа из порта Турку прибудет 90-метровое прогулочное судно Hebridean Sky. Судно под флагом Багамских островов ранее также называлось MV Sea Explorer, Corinthian II, Island Sun, Sun, Renai I, Regina Renaissance и Renaissance VII. Через день судно прибудет в Старый порт Таллинна, а затем возьмет курс на Котка. В Таллинн судно в следующий раз придет 12 августа, а на Сааремаа - 13 августа.
В четверг 180-метровое судно Insignia прибудет на Сааремаа из Лиепаи, а днем позже оно также посетит Таллинн, после чего отправится в Хельсинки. В этом сезоне судно под флагом Маршалловых островов больше не будет посещать Эстонию, но в начале сентября оно прибудет в Нью-Йорк и некоторое время будет курсировать вдоль восточного побережья США и Канады.
В ноябре и декабре в программе визитов судна Карибские острова. В январе Insignia отправится в круиз по нескольким портам Бразилии, а затем через Атлантику в Южную Африку. Весна пройдет на борту в Восточном полушарии, а следующее лето и осень - у восточного побережья Северной и Южной Америки.