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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К КРИЗИСАМ Олег Гросс: при необходимости мы сможем прокормить людей (1)

Ану Вийта-Неухаус
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Предприниматель Олег Гросс.
Предприниматель Олег Гросс. Фото: Eero Vabamägi

В течение трех лет государство обеспечит кризисную устойчивость 110 магазинов. «Все зависит от самого кризиса, но у нас есть достаточно большие возможности для обеспечения доступности продуктов питания и товаров первой необходимости», - сказал крупный предприниматель Олег Гросс.

Перевод: Валерия Ермакова

Эстонский центр резервов (EVK) объявил тендер на определение первых 61 продуктового магазина, которые будут оснащены электрогенераторами. Это ключевой шаг для обеспечения устойчивости в кризисных ситуациях.

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