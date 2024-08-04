В течение трех лет государство обеспечит кризисную устойчивость 110 магазинов. «Все зависит от самого кризиса, но у нас есть достаточно большие возможности для обеспечения доступности продуктов питания и товаров первой необходимости», - сказал крупный предприниматель Олег Гросс.
Для подписчиков
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К КРИЗИСАМ ⟩ Олег Гросс: при необходимости мы сможем прокормить людей (1)
Перевод: Валерия Ермакова
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.