В течение трех лет государство обеспечит кризисную устойчивость 110 магазинов. «Все зависит от самого кризиса, но у нас есть достаточно большие возможности для обеспечения доступности продуктов питания и товаров первой необходимости», - сказал крупный предприниматель Олег Гросс.