Обострение на Ближнем Востоке: западные страны призывают своих граждан покинуть Ливан

Отношения между Израилем и Ираном обострились после убийства 12 детей в результате удара по оккупированным Голанским высотам. Израиль обвинил «Хезболлу» и пообещал «суровое» возмездие, хотя группировка отрицала свою причастность.

Несколько дней спустя Шукр - близкий советник лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, - был убит в результате точечного израильского авиаудара в Бейруте. Четыре человека, в том числе двое детей, также погибли.

«Хезболла» поклялась ответить на убийство Шукра, которое произошло в Дахие, оплоте группировки в южных пригородах Бейрута. В воскресенье «Хезболла» выпустила десятки ракет по городу Бейт-Хиллель на севере Израиля около 00:25 по местному времени.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты. Сообщений о жертвах не поступало. В ответ израильские ВВС нанесли удары по целям на юге Ливана.

В воскресенье утром два человека были убиты в результате нападения с ножом в израильском городе Холон. Нападавший был позже «нейтрализован», сообщила полиция.

В заявлении, сделанном в субботу, посольство США в Бейруте сообщило, что тем, кто решил остаться в Ливане, следует «подготовить план действий в чрезвычайных ситуациях» и быть готовыми «укрываться в убежище в течение длительного периода времени».