Ирландское учреждение выплатит «существенную» компенсацию латвийке, которой осталось жить год

46-летней женщине, которой осталось жить от двух до двенадцати месяцев, в Ирландии не могли поставить диагноз на протяжении нескольких лет.

Женщина проходила проверки в 2019, 2020 и 2021 годах, но рак шейки матки выявлен не был.

В 2022 году, потратив все сбережения, латвийка отправилась в Ригу, где у нее диагностировали рак на 3-й стадии. Латвийские медики оценили опухоль как медленно растущую, отметив, что ее следовало выявить и лечить гораздо раньше.

Суд признал, что это дело было трагичным для женщины, несмотря на то, что пациентка почувствовала себя плохо, она не получила помощи.

Также было признано, что достигнуто внесудебное примирение. Несмотря на то, что в суде не раскрыли сумму компенсации, адвокат отметил, что соглашение «существенное» и оно поддержит двух дочерей Эвии, в возрасте 10 и 24 лет.

Служба здравоохранения признала, что не выполнила свои обязанности, вовремя не диагностировав и не вылечив рак шейки матки, а значит, не обеспечив лечение.

«Мы осознаем, что наша неудача существенно повлияла на вашу жизнь и привела к огромным страданиям для вас и вашей семьи», - говорится в речи с извинениями.

Женщина прибыла в Ирландию в 2010 году и работала поваром.