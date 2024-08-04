FT: 800 тысяч украинских мужчин избегают призыва

По словам депутата, переход такого количества мужчин в нелегальное положение провоцирует сотрудников ТЦК «добирать» в украинскую армию людей, работающих официально. А это, в свою очередь, угрожает Украине серьезным экономическим кризисом, полагает Наталуха.

Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них недостаточно ресурсов для продолжения работы, что в конечном счете вызовет в экономике эффект домино. По словам Наталухи, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские компании уже потеряли в среднем 10-20% сотрудников из-за военного призыва или эмиграции.

Законопроект об «экономической брони» от мобилизации

В июне в Верховную раду был внесен законопроект об «экономической брони» от мобилизации. Согласно документу, компания может платить повышенный военный сбор размером 20 тысяч гривен (447 евро) в месяц за конкретного работника и тем самым освобождать его от призыва.

Если этот законопроект будет принят, от военной службы будут освобождены почти 900 тысяч человек, а на нужды армии удастся собрать около 20 млрд гривен (более 447 млн евро), указывает Наталуха.

«Это деньги, которые не зависят от того, в каком настроении проснется Виктор Орбан или кто станет следующим президентом США», - сказал депутат, имея в виду неоднократные блокировки европейской помощи Украине со стороны премьер-министра Венгрии, а также обещания Дональда Трампа за сутки остановить войну в Украине.