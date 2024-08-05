В течение недели с 29 июля по 4 августа средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 9,65 цента за киловатт-час, в 5,7 раза превысив финский тариф за аналогичный период, пишет Rus.ERR.
На минувшей неделе электричество в Эстонии стоило почти в шесть раз дороже, чем в Финляндии
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на прошлой неделе было такой же, как в Эстонии, а в Финляндии электроэнергия стоила в разы дешевле - 1,67 цента за киловатт-час.
По оценке экспертов, высокие цены на электроэнергию, вероятно, сохранятся до осени из-за выхода из строя подводного кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Падение цен на электроэнергию будет наблюдаться в дневное время и в солнечные часы. Значительный разрыв в биржевых ценах на электричество между Финляндией и странами Балтии сохраняется с начала мая.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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