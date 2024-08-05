На минувшей неделе электричество в Эстонии стоило почти в шесть раз дороже, чем в Финляндии

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на прошлой неделе было такой же, как в Эстонии, а в Финляндии электроэнергия стоила в разы дешевле - 1,67 цента за киловатт-час.

По оценке экспертов, высокие цены на электроэнергию, вероятно, сохранятся до осени из-за выхода из строя подводного кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Падение цен на электроэнергию будет наблюдаться в дневное время и в солнечные часы. Значительный разрыв в биржевых ценах на электричество между Финляндией и странами Балтии сохраняется с начала мая.