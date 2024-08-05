Промышленные предприятия производят все меньше продукции

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что в июне объем промышленной продукции снизился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности.

«Из наиболее весомых отраслей в июне сокращение наблюдалось в деревообработке (3,9%) и производстве электрооборудования (7,4%), а также на несколько процентов в производстве компьютеров и электронного оборудования (1,2%) и изделий из металла (2,2%)», - пояснила Бундер, добавив, что среди важнейших отраслей выросло производство продуктов питания (14%), в том числе молочной продукции (25,4%), а также резиновых и пластмассовых изделий (7,6%).

В июне на внешнем рынке было продано 66,8% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с июнем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности в июне этого года осталась примерно на том же уровне, увеличившись лишь на 0,4% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке выросла на 1,2%, а однако продажа продукции на экспорт осталась на прошлогоднем уровне.

Согласно сезонно откорректированным данным, в июне объемы промышленного производства уменьшились по сравнению с маем этого года на 3,5%, в обрабатывающей промышленности - на 2,9%.

В июне в сфере энергетики по сравнению с июнем прошлого года производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось на 13,2%, а производство тепла - на 13,4%.

Промышленность - крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы «Индекс объема промышленной продукции» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.