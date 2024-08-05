Ниже этого уровня последний раз Euribor был 14 апреля 2023 года - 3,51%, а 2 августа 2023 года ставка составляла 3,944%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.