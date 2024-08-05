Вчера вечером в 22.38 в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда на 133-м километре шоссе Таллинн-Тарту было заиксировано дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с лосем.
31-летнего мужчину, управлявшего автомобилем, доставили в больницу на медицинское обследование. В результате столкновения лось погиб.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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