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Африканская чума свиней стала опаснее и агрессивнее, нужны антикризисные меры

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Охотник. Иллюстративное фото.
Охотник. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Африканская чума свиней стала более опасной и очень быстро распространяется. По мнению охотников, необходимо найти способы мотивации больше охотиться на кабанов, особенно в районах с повышенным риском распространения заболевания, а также на территориях, рядом с которыми много свинарников. Решение видится в госзакупках: предполагается, что государство будет закупать консервы из мяса дикого кабана для кризисных запасов.

Перевод: Павел Соболев

В конце июля на встрече представителей связанных с проблемой африканской чумы свиней (АЧС) ведомств в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства был дан обзор текущей ситуации с распространением заболевания и возможностей для более эффективной охоты на кабанов.

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