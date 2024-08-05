Африканская чума свиней стала опаснее и агрессивнее, нужны антикризисные меры

Африканская чума свиней стала более опасной и очень быстро распространяется. По мнению охотников, необходимо найти способы мотивации больше охотиться на кабанов, особенно в районах с повышенным риском распространения заболевания, а также на территориях, рядом с которыми много свинарников. Решение видится в госзакупках: предполагается, что государство будет закупать консервы из мяса дикого кабана для кризисных запасов.