Центральный союз хуторян Эстонии обратился к министру региональных дел и сельского хозяйства Пирет Хартман, выразив глубокую озабоченность в связи с предлагаемым повышением ставки налога с оборота с 22% до 24%, которое вступит в силу 1 января 2025 года.
Хуторяне: повышение НСО усилит экономическое давление как на производителей, так и на потребителей
Об этом BNS сообщили в организации хуторян, отметив, что, по мнению союза хуторян, повышение ставки НСО окажет негативное влияние на конкурентоспособность сельского хозяйства и производства продуктов питания в целом и усилит экономическое давление как на производителей, так и на потребителей.
В своем обращении Союз хуторян обращает внимание министра на то, что по уровню ставки НСО на продукты питания после предлагаемого повышения Эстония окажется на втором месте в Европейском союзе после Дании, в которой ставка НСО составляет 25 процентов.
Как отмечают хуторяне, в то же время большинство стран-членов ЕС применяют более низкие ставки этого налога на продовольственные товары, чтобы поддержать местных производителей продуктов питания и обеспечить более широкий доступ к продовольствию для своего населения.
На данный момент только три страны - Дания, Литва и Эстония - не ввели льготы по налогу с оборота на продукты питания.
Союз хуторян Эстонии отмечает, что повышение ставки налога отразится на производителях продуктов питания двумя путями: через повышение затрат на производство и повышение НСО на продажу.
«Если бы Эстония снизила ставку НСО на продукты питания до латвийского уровня в 12% или финского в 14%, это позволило бы снизить производственные затраты и сделать цены более доступными для потребителей, тем самым поддерживая доступность и потребление местных продуктов питания», - подчеркивают эстонские хуторяне.
В своем обращении они также ссылаются на опыт Латвии, где снижение НСО на фрукты и овощи привело к падению цен и росту потребления этих продуктов.
«Центральный союз хуторян Эстонии считает, что аналогичный положительный эффект был бы реален и в Эстонии, если бы к продовольственным товарам была применена более низкая ставка НСО. Снижение НСО на продовольственные товары увеличило бы потребление местных продуктов питания, стимулировало бы экономику и, возможно, увеличило бы налоговые поступления», - отмечают хуторяне.
Союз хуторян предлагает провести тщательный анализ влияния предлагаемого повышения ставки НСО на сектор сельского хозяйства в целом, на потребителей и на производство продуктов питания. Союз выразил готовность к сотрудничеству с министерствами для поиска решений, которые обеспечили бы конкурентоспособность и устойчивость эстонского производства продуктов питания.
Центральный союз хуторян Эстонии - организация, представляющая интересы эстонских крестьян и производителей продуктов питания и отстаивающая их интересы и устойчивое развитие.