Хуторяне: повышение НСО усилит экономическое давление как на производителей, так и на потребителей

Об этом BNS сообщили в организации хуторян, отметив, что, по мнению союза хуторян, повышение ставки НСО окажет негативное влияние на конкурентоспособность сельского хозяйства и производства продуктов питания в целом и усилит экономическое давление как на производителей, так и на потребителей.

В своем обращении Союз хуторян обращает внимание министра на то, что по уровню ставки НСО на продукты питания после предлагаемого повышения Эстония окажется на втором месте в Европейском союзе после Дании, в которой ставка НСО составляет 25 процентов.

Как отмечают хуторяне, в то же время большинство стран-членов ЕС применяют более низкие ставки этого налога на продовольственные товары, чтобы поддержать местных производителей продуктов питания и обеспечить более широкий доступ к продовольствию для своего населения.

На данный момент только три страны - Дания, Литва и Эстония - не ввели льготы по налогу с оборота на продукты питания.

Союз хуторян Эстонии отмечает, что повышение ставки налога отразится на производителях продуктов питания двумя путями: через повышение затрат на производство и повышение НСО на продажу.

«Если бы Эстония снизила ставку НСО на продукты питания до латвийского уровня в 12% или финского в 14%, это позволило бы снизить производственные затраты и сделать цены более доступными для потребителей, тем самым поддерживая доступность и потребление местных продуктов питания», - подчеркивают эстонские хуторяне.