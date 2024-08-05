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РАЙНЕР САКС Мощный сигнал: истребители F-16 показаны в Одессе

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Истребители F-16. Иллюстративное фото.
Истребители F-16. Иллюстративное фото. Фото: Reuters
  • В украинских СМИ появились дополнительные подробности об атаке на аэродром в Морозовске
  • ВВС Украины атаковали ракетами Storm Shadow предприятие по ремонту военной техники оккупантов
  • США пытаются сдержать Иран, направляя в регион дополнительные силы, а также с помощью дипломатии

Правительство Мали объявило, что разорвет дипломатические отношения с Украиной. В качестве мотивировки правительство приводит интервью заместителя главы украинской военной разведки, в котором, по мнению Бамако, признается участие Украины в недавнем нападении туарегов на конвой правительственных войск и вагнеровцев, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

В заявлении правительства Мали Украина обвиняется в террористической деятельности в Африке, включая Мали, и агрессии против Мали, а также в нарушении принципов Устава ООН. Конкретный текст по своим компонентам и фразеологии не оставляет сомнений в том, что он был составлен чиновниками совершенно другой страны.

Если смотреть на события Мали, было ясно, что Россия начнет организовывать в СМИ кампанию по обвинению Украины в терроризме. Надо признать, что начало кампании, организованной Россией, очень сильное и может оказаться неприятным для Украины. В эти дни министр иностранных дел Украины отправляется в турне по Африке, пытаясь работать во имя развития мирного процесса. Своими действиями в Мали Россия пытается сорвать планы Украины на всем африканском континенте.

Подробности удара по аэродрому

В украинских СМИ появились дополнительные подробности об атаке на аэродром Морозовск. Сообщается, что всего в атаке участвовало 40 украинских беспилотников, 18 из которых поразили цель. Остальные были уничтожены средствами ПВО российской армии. Что касается поражаемых целей, то помимо известных ранее складов боеприпасов для штурмовиков также названы один штурмовик Су-34 и центр управления.

Что еще более важно, когда еще больше дронов атаковали тот же аэродром в апреле 2024 года, российские средства ПВО смогли уничтожить все дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы. К настоящему времени ситуация изменилась и командованию российской армии приходится сделать перерыв в использовании этого аэродрома.

Западные истребители в небе над Одессой

Вчера ВВС Украины отметили свой профессиональный юбилей. В СМИ к этому дню подготовили целую серию захватывающих сюжетов. Кульминацией стала демонстрация истребителей F-16 над Одессой. Это город, который российское руководство считало одним из своих центров влияния на Украине, что не мешало русским постоянно бомбить Одессу. Поэтому появление F-16 над Одессой символично во многих отношениях.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Украине передано десять самолетов, а не шесть, как ранее сообщалось в западных СМИ. Истребители пока не были замечены на боевом задании, а потому неизвестно, какое вооружение будет у них на борту.

Вчера ВВС Украины атаковали ракетами Storm Shadow промышленные здания в оккупированном Луганске, где российская армия оборудовала свое предприятие по ремонту военной техники. Представители российских оккупационных властей рассказали об обстреле 12 ракетами, что, конечно, является преувеличением, однако возникший в результате обстрела пожар был исключительно мощным.

Кроме того, сообщалось о еще одном нападении в Луганске и более крупных взрывах в нескольких населенных пунктах на оккупированных территориях.

Вчера в Ростовской области России, в городе Азове, на территории одного из нефтехранилищ произошел очень сильный пожар. На этот раз о произошедшем нападении не сообщалось. Это важный склад горючего для тыла российской армии.

По оценкам украинских военных экспертов, недавняя операция по уничтожению российской подводной лодки в Севастополе также означает, что российский Черноморский флот не имеет возможности ремонтировать подводные лодки во всем районе своего действия. Такой возможностью обладал только Севастопольский судостроительный завод, а другие российские судоремонтные заводы на Черном море никогда не занимались подводными лодками.

Трудно оценить, насколько теоретически возможно переправить подводные лодки на другие заводы по внутренним водным путям России. Но в любом случае все альтернативы очень сложны и громоздки, и чем дольше затянется война, тем утомительнее будет проводить необходимую работу.

Сегодня ночью российская армия организовала новую атаку иранских беспилотников на украинские города, однако результаты пока не опубликованы.

Положение на поле боя

Количество атак российской армии на фронте остается на привычном уровне предыдущих недель, продолжается активное наступление на территории Донбасса.

Вчера активность российских подразделений в направлении Харькова возросла, но ситуация остается той же. Украинское командование пытается подчеркнуть своей коммуникацией, что защита этого направления для Украины очень важна.

Количество атак российских частей в направлении Купянска и Лимана немного возросло. На Северском направлении активность российских частей сохраняется на уровне предыдущих дней. Серьезных изменений в дислокации войск по всему региону нет.

Интенсивность атак российской армии в районе города Часов Яр за последние два дня значительно возросла. Российская армия пытается продвинуться к северу от города, поскольку прямые атаки на город пока не увенчались успехом. Сообщения о наступлении российских частей противоречивы.

Интенсивность атак на Торецком направлении вчера также была очень высокой. Сообщается, что российским войскам удалось продвинуться вблизи населенного пункта Нью-Йорк, и положение украинских защитников там остается неопределенным.

Крупнейшее наступление российской армии идет в направлении Покровска. В течение вчерашнего дня поступали сообщения о незначительном движении вперед как минимум в трех пунктах. Наступление продолжается западнее и юго-западнее Донецка, но там продвижения российских частей не замечается.

На Южном фронте российская армия ежедневно проводит по три-четыре атаки более мелких подразделений на двух участках, скорее, чтобы связать украинские силы, и на данный момент сильных признаков начала крупного наступления нет. Отдельные нападения происходят и на левом берегу Днепра.

Ожидающийся контрудар Ирана

Ожидающийся контрудар Ирана по Израилю вызывает множество слухов в СМИ относительно его масштабов и сроков. Повторять их нет смысла, поскольку чем масштабнее нападение планирует Иран, тем больше времени потребуется на его подготовку. Кроме того, Иран должен учитывать, что крупная атака приведет к очень сильным контрударам, и потребуется время, чтобы скрыть или защитить свои наиболее ценные цели.

США пытаются сдержать Иран, направляя в регион дополнительные военные силы, а также с помощью дипломатии. До сих пор Иран давал понять, что не откажется от своих планов крупного контрудара, какими бы ни были последствия.

Как будто бы у Ирана есть стратегическое коммуникационное преимущество, поскольку большая часть западных СМИ уже рассматривает иранское нападение как мощный удар, который может привести к началу более масштабной войны. В качестве контрмеры Израилю удалось внедрить в средствах массовой информации идею о том, что израильтяне могут нанести превентивный удар, если Иран не пожелает сдерживать себя.

В случае иранской атаки ожидается, что помимо прямой атаки со стороны Ирана будут использованы многочисленные атаки подконтрольных Ирану группировок в Ливане, Ираке, а также йеменских хуситов. За последнюю неделю перестрелки между «Хезболлой» и Израилем усилились. Хуситы также нанесли как минимум один ракетный удар по грузовому судну в Красном море. В целом, очевидно, что Иран решительно реагирует на недавнюю потерю престижа, но скорее пытается избежать крупного военного столкновения с Израилем.

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