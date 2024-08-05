РАЙНЕР САКС Мощный сигнал: истребители F-16 показаны в Одессе

Западные истребители в небе над Одессой

Вчера ВВС Украины отметили свой профессиональный юбилей. В СМИ к этому дню подготовили целую серию захватывающих сюжетов. Кульминацией стала демонстрация истребителей F-16 над Одессой. Это город, который российское руководство считало одним из своих центров влияния на Украине, что не мешало русским постоянно бомбить Одессу. Поэтому появление F-16 над Одессой символично во многих отношениях.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Украине передано десять самолетов, а не шесть, как ранее сообщалось в западных СМИ. Истребители пока не были замечены на боевом задании, а потому неизвестно, какое вооружение будет у них на борту.

Вчера ВВС Украины атаковали ракетами Storm Shadow промышленные здания в оккупированном Луганске, где российская армия оборудовала свое предприятие по ремонту военной техники. Представители российских оккупационных властей рассказали об обстреле 12 ракетами, что, конечно, является преувеличением, однако возникший в результате обстрела пожар был исключительно мощным.

Кроме того, сообщалось о еще одном нападении в Луганске и более крупных взрывах в нескольких населенных пунктах на оккупированных территориях.

Вчера в Ростовской области России, в городе Азове, на территории одного из нефтехранилищ произошел очень сильный пожар. На этот раз о произошедшем нападении не сообщалось. Это важный склад горючего для тыла российской армии.