В субботу, 3 августа, в 19:39 охранник заметил на территории промышленной зоны на Петербургском шоссе в столичном районе Ласнамяэ троих детей на крыше заброшенного здания, пишет Rus.ERR.
Спасатели с помощью лестницы сняли трех подростков с крыши на высоте 15 метров, которая находится в аварийном состоянии, сообщил Пыхьяский спасательный центр.
Мальчики были переданы полиции.
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