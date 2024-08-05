Фото В Ласнамяэ неизвестные массово прокалывают шины автомобилей

В воскресенье, 4 августа, жительница улицы Муху Инна проснулась около семи утра из-за неприятного звука, который раздавался с улицы. «Я сначала подумала, что листву сдувают, потом, думаю, а какая листва летом? Тогда я высунулась в окно и увидела, что кто-то пытается слабым электрическим насосом подкачать шины», - рассказала она Rus.Postimees.