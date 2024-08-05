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Зарплата – 10 000 евро: самые высокооплачиваемые вакансии в Эстонии

Лийна Лакс
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Сварщик. Снимок иллюстративный.
Сварщик. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

Согласно исследованиям, только треть эстонцев удовлетворены своей зарплатой. В то же время все чаще говорят о повышении средней зарплаты в Эстонии. Но сколько на самом деле зарабатывают в нашей стране и кто сейчас получает больше всего?

Перевод: Ольга Лебедева

То, что многие эстонцы не удовлетворены своей зарплатой, следует из летнего исследования Palgainfo Agentuur и CVKeskus, согласно которому 42% людей опечалены текущей оплатой своего труда. Год назад недовольных зарплатой было 37%.

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