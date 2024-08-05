Согласно исследованиям, только треть эстонцев удовлетворены своей зарплатой. В то же время все чаще говорят о повышении средней зарплаты в Эстонии. Но сколько на самом деле зарабатывают в нашей стране и кто сейчас получает больше всего?
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Зарплата – 10 000 евро: самые высокооплачиваемые вакансии в Эстонии
Перевод: Ольга Лебедева
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