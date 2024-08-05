Ремонт улицы Техника изменит маршруты городских автобусов

В обоих направлениях не будет остановок Varre и Õilme, а в направлении Вана-Лыуна - остановки Veerenni. На улице Вана-Лыуна временная начальная остановка Kitseküla будет находиться на противоположной стороне дороги.

В связи с изменениями организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в данном районе людей просят учесть, что путь в пункт назначения займет больше времени, чем обычно, поскольку расстояние, которое необходимо преодолеть пешком до остановки, может возрасти.

Информация об изменениях будет размещена и на остановках, которых касаются данные изменения.