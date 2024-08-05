В связи со строительными работами, которые пройдут в предстоящие выходные на улице Техника на участке между улицами Веэренни и Вана-Лыуна, с 22 часов пятницы, 9 августа, до конца дня воскресенья, 11 августа, временно изменятся маршруты автобусов таллиннских линий №№ 3, 39 и 73 и расположение остановок.
Ремонт улицы Техника изменит маршруты городских автобусов
В обоих направлениях не будет остановок Varre и Õilme, а в направлении Вана-Лыуна - остановки Veerenni. На улице Вана-Лыуна временная начальная остановка Kitseküla будет находиться на противоположной стороне дороги.
В связи с изменениями организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в данном районе людей просят учесть, что путь в пункт назначения займет больше времени, чем обычно, поскольку расстояние, которое необходимо преодолеть пешком до остановки, может возрасти.
Информация об изменениях будет размещена и на остановках, которых касаются данные изменения.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.