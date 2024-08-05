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Спасатели получили в Таллинне необычный вызов от медиков: с пальца пациента невозможно было снять кольцо

Postimees
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Случается и так, что кольцо на пальце становится для человека проблемой, требующей вмешательства медиков и даже спасателей. Иллюстративное фото.
Случается и так, что кольцо на пальце становится для человека проблемой, требующей вмешательства медиков и даже спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

В конце прошлой недели сотрудникам одной из эстонских больниц пришлось обратиться к спасателям, поскольку у медиков не получалось снять с руки пациента кольцо.

В больницу обратился человек, у которого пальцы настолько опухли, что он уже не мог снять с пальца кольцо.

2 августа в 23.06 из Пыхья-Эстонской региональной больницы поступил вызов спасателям. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью плоскогубцев и пилящего инструмента сняли кольцо с пальца пациента.

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