Директора пашут, родители нервничают: произойдет ли в русских школах катастрофа

В Пяхклимяэской школе на момент разговора с директором было пять горящих мест учителей и три вакансии на должность опорного специалиста. «То есть восьми человек не хватает. Но эта проблема пока не касается переходных классов, то есть первых и четвертых. Это биология, химия, математика, история». Таким образом, к переходу Пяхклимяэская школа готова как минимум формально.

По словам Янович, среди кандидатов, которые откликались, было много молодежи. «На конкурс по другим специальностям поступило довольно большое количество заявлений от молодых людей, но большинство из них учатся на втором или третьем курсе колледжа, - рассказала директор. - Пришло много молодежи, кстати, в этом году из садиков, потому что в детском саду если у тебя категория В2, то ты вспомогательный учитель. А в школе с категорией В2 ты все-таки учитель».

Нарвский журналист: в Нарве будет плохо, вопрос только в том, насколько плохо

Пессимизм относительно готовности нарвских учителей и детей к началу перехода буквально висит в воздухе. Об этом нам рассказал Роман Викулов – журналист, нарвский активист и родитель.

«У меня ощущение, что будет в любом случае плохо, вопрос только в том, насколько: будет ли это просто плохо, очень плохо или прямо катастрофа. Но я уверен, что нехорошо будет, - сказал Викулов. - В последнее время много говорили о том, что учителей не хватает и школам, и детским садам.

Не возьмусь назвать точную цифру, но это не то количество специалистов, которых можно найти за несколько дней. В школах ситуация гораздо лучше, чем в детсадах».

Журналист считает, что формально в первых и четвертых классах учителя будут, но большой вопрос, как это преподавание на эстонском будет выглядеть на практике. Сомнения порождает прежний опыт городского образования.

«Система 60/40 в Нарве была самообманом. Не скажу, что во всех случаях, но в большинстве школ не было фактических преподавания на эстонском в таком объеме. Это я точно знаю как журналист, который общался с очень многими учителями. «Сейчас должно быть преподавание только на эстонском в части классов, и тут я пессимистичен именно как журналист», - говорит Роман Викулов.

По его словам, родители сейчас как раз оптимистичнее настроены, они же предполагают, что будут преподавать на чистом эстонском. Раз государство такое решение приняло, то так и будет.

«Переживают правда, как дети будут справляться, будут ли понимать учителя. Прежде всего волнуются за детей, которые пойдут в четвертый класс - это главная тема сомнений касательно реформы», - объяснил он.

По словам журналиста, многие родители, у которых 1 сентября будут четвероклассники, просто в ужасе. Они понимают, что ребенок, который на русском языке закончил третий класс, не готов, чтобы его учили только на эстонском. «Там же уже учат математику и прочие серьезные вещи! – резюмирует Викулов.

Викулов считает, что в Нарве сейчас будет самая серьезная проблема с отсутствием большого числа опорных специалистов и спецпедагогов.

«Психологов, логопедов мало по всей Эстонии, поэтому пригласить их в Нарву просто невозможно. Их как не хватало, так и не будет хватать, - уверен наш собеседник. - Будет точно много-много недовольства и непонимания со стороны родителей».

Но, может, лучше так, чем совсем никак? Нарва 30 лет обходилась без эстонского языка, но в итоге, если человек выезжал из Нарвы, он обнаруживал, что это проблема.

«Это очень важный момент, - соглашается Викулов. - Да, эстонский язык нужен. Я на встречах с родителями ни разу не слышал, чтобы кто-то оспаривал это. Все только за. Волнения связаны с тем, что эстонский у детей будет лучше, но они потеряют в качестве образования по предметам».

По словам Викулова, он много общается с родителями по работе и очень хорошо представляет, что происходит в школах Нарвы.

«Директора ждут от учителей результатов по предметам. Нужно же, чтобы то, что они преподают, дети усваивали, а не только эстонский язык подтягивали. – констатирует он. - Но политическое решение принято, и мы должны из этого исходить. Этот поезд пошел, его не остановить».