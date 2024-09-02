Пн, 2.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Директора пашут, родители нервничают: произойдет ли в русских школах катастрофа

Фото: Madis Veltman
Copy

До нового учебного года остаются считаные дни, а вакансий в русских школах все еще много. В некоторых школах ситуация тяжелая, другие же без трудностей начнут переходить на эстонский язык в запланированном на учебный год объеме. Мы опросили директоров из разных уголков Эстонии чтобы понять, как стоящая на низком старте русская школа в понедельник побежит.

Несмотря на множество прогнозов о скором наступлении школьного апокалипсиса, ситуация в русских школах не кажется такой уж катастрофической. Как минимум готовность очень неоднородна и есть много школ, которые начнут переход на эстонский язык обучения без особых сложностей.

С другой стороны, нужно учитывать, что в первую очередь нам удалось собрать информацию и комментарии из школ, где все относительно хорошо, так как их руководители охотно общаются с прессой.

Совсем другое дело школы, где к переходу не готовы толком ни учителя, ни дети. Директора школ, предвидящие серьезные проблемы, просто не согласились разговаривать с журналистом, мотивируя тем, что «еще рано об этом говорить».

Опыт погружения очень выручит

На странице Маардуской гимназии незаполненных мест учителей целых десять, поэтому картина нам показалась устрашающей. Однако завуч гимназии Тийна Кихулане сказала, что все не так плохо.

«Мы готовы к учебному году. Эти вакансии открыты, потому что некоторые учителя хотят работать с меньшей нагрузкой и им на замену для части учебных часов мы хотим найти еще учителей, - объяснила Кихулане. – Для первых и четвертых классов, которые переходят сейчас на эстонский язык обучения, все учителя у нас есть».

По словам завуча, о настроении всех родителей она судить не берется, но большинство из них не переживают по поводу перехода на эстонский язык: «У нас уже переведена на эстонский язык дошкольная подготовка. Кроме того, у нас было языковое погружение, поэтому дети готовы и для родителей это тоже это будет привычн». 

Кихулане говорит, что учителя уже прошли эту школу перехода и на практике, и на множестве тренингов и программ повышения квалификации, поэтому они готовы морально и профессионально.

«В том, что касается методики преподавания на эстонском, у нас опыт более двадцати лет и этого мы тоже не боимся»

Завуч Маардуской гимназии Тийна Кихулане

По словам завуча, нагрузка учителей в этом году скорее всего увеличится, но в гимназии все предметы на сегодня  обеспечены преподавателями с требующейся квалификацией.

Также о готовности к переходу рассказала Rus.Postimees директор Таллиннской гуманитарной гимназии (ТHG) Аннелии Юхкама. В гимназии сейчас нет особого дефицита персонала. «У нас никогда не было большой текучки и довольно много людей работает в нашей школе очень давно. Кто приходит, тот уже с нами остается», - объяснила хорошее положение дел Юхкама.

Директор Таллиннской гуманитарной гимназии Аннелии Юхкама.
Директор Таллиннской гуманитарной гимназии Аннелии Юхкама. Фото: Madis Veltman

С предстоящим переходом на эстонский язык, соответственно, пока проблем нет - в этом году в ТHG все необходимые для начала перехода учителя в школе есть. «Весной мы провели конкурс чтобы найти классного руководителя, взяли несколько эстоноязычных учителей. В нынешней обстановке нехватки учителей мы довольно легко отделались», - сказала директор.

По словам Юхкама, гимназия уже очень давно часть предметов предлагает на эстонском языке по программе языкового погружения, поэтому есть и опыт, и люди. Тем не менее она признает, что в других школах все может быть гораздо хуже.

«У меня нет розовых очков на этот счет, - говорит директор. - Проблемы могут возникнуть если не сейчас, то в следующем году. Я думаю, у многих школ будут проблемы с учителями математики. Русские математики есть, но по мере перехода очередных классов на эстонский язык школы будут нуждаться в математиках с языковой категорией, а таких мало».

Учителей переманивают друг у друга

Бывший руководитель Таллиннского департамента образования, а ныне директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы (TTRK) Андрей Канте по прежнему опыту знает, что далеко не у всех все так хорошо, как в упомянутых гимназиях. Во многих школа по-прежнему нет педагогов.

«Очень трудно давать советы: ситуация в каждой школе индивидуальна, у всех свои причины на то, почему она сложилась так или иначе, - говорит Канте. - Конечно, если в школе 15 вакантных должностей, то перераспределить нагрузку между учителями не удастся. Например, учителя эстонского языка везде уже годами работают с колоссальной перегрузкой».

09.08.2023, Таллинн. В студии Postimees бывший руководитель Таллиннского департамента образования Андрей Канте и министр образования Кристина Каллас. 
09.08.2023, Таллинн. В студии Postimees бывший руководитель Таллиннского департамента образования Андрей Канте и министр образования Кристина Каллас. Фото: Madis Veltman

Он считает, что отчасти поможет то послабление, которое правительство сделало на год для учителей, владеющих эстонским языком на уровне В1. Но сейчас школы пытаются найти квалифицированных специалистов, которых на рынке труда очень мало.

«Когда я решил участвовать в конкурсе на должность директора TTRK, я не знал, каково положение с персоналом и был приятно удивлен. Но ситуация в начале августа и в начале сентября могут кардинально различаться. Учителя мобильны в нынешних условиях, и они реагируют на спецпредложения».

Директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте

Иными словами, учителя можно и переманить из другой школы даже накануне учебного года. По мнению директора школы, в таких условиях переманивать учителей - абсолютно нормальная деятельность директоров.

«Разместив объявление о вакансии, активные директора не ждут, кто откликнется, а делают направленные предложения». По его словам, этот кадровый голод не исчезнет еще несколько лет.

Его слова подтверждает и директор THG Аннелии Юхакама. Она признает, что всегда есть риск, что при наборе новых сотрудников в школы придут и те, кто не умеет общаться и не может работать с детьми.

Но тут дело не только в отсутствии у новых коллег подготовки: «Такой риск всегда есть и в случае, когда у человека есть педагогическое образование и даже опыт. Такие люди тоже в школах работают», - говорит директор.

«Но будем честными, если человек никогда в школе не работал или работал очень давно, если он не проходил повышения квалификации как педагог и раньше не думал о работе учителем, то с ним почти наверняка будет проблема, если он такую работу получит», - уверена Юхкама.

Завуч Маардуской гимназии Тийна Кихулане подтвердила, что персонал искать было непросто, но все же отбор на место учителя был, так как некоторые кандидаты без опыта в самом деле рассчитывали, что из-за кадрового дефицита место в школе не сложно получить.

«Мы все-таки отдавали предпочтение кандидатам, которые не только владеют языком, но и имеют опыт преподавания или получают образование педагога», - утверждает Кихулане.

Завуч Маардуской гимназии Тийна Кихулане.
Завуч Маардуской гимназии Тийна Кихулане. Фото: личный архив

Непосредственно перед выходом этой статьи мы узнали от Андрея Канте, что TTRK успешно закрыла единственную остававшуюся вакантной должность – классного руководителя для первого класса. «К великому счастью, мы нашли учителя с опытом работы в языковом погружении! – сообщил нам директор. – Давно не испытывал такой радости».

Палдиски предложит психологическую помощь

В Палдиской основной школе в этом году первого класса не будет, но будет четвертый. О предстоящем переходе директор школы Галина Юхгансон говорит с умеренным оптимизмом, хотя и признает, что некоторые шероховатости в процессе будут неизбежны.

«У нас город все-таки больше русскоговорящий. Плюс к нам приезжают русскоговорящие дети из окрестных сел, - рассказывает директор. – Я понимаю, что их очень сложно будет, конечно, сразу окунуть в эстонскую языковую среду. У нас есть ученики, которые пойдут в четвертый класс и до этого момента занимались на русском языке».

Директор Палдиской основной школы Галина Юхгансон.
Директор Палдиской основной школы Галина Юхгансон. Фото: личный архив

По словам Юхгансон, им может быть поначалу сложно учить на эстонском языке природоведение и, например, математику. Директор рассчитывает, однако, что в итоге справятся и учителя, и дети. Во-первых, ряд предметов в этой школе уже раньше велись на эстонском языке. Для новых предметов, которые будут преподавать эстоноязычные учителя, в школе будет помощник учителя.

«Например природоведение будет преподавать молодая учительница-эстонка, у нее будет в классе русскоговорящий помощник, который сможет что-то детям переводить и помогать в усвоении материала», - говорит директор.

Во-вторых, учителя Палдиской основной школы получили хороший опыт преподавания детям, не знающим эстонского языка совершенно, когда весной 2022 года в город приехало очень много детей из Украины.

«Первый ученик из Украины у нас появился еще в марте 2022 года. Потом таких пришло в школу несколько десятков. Мы постарались с ними работать таким образом, что для них организовали дополнительные уроки эстонского языка», - рассказала директор.

В Палдиской основной школе будет в связи с переходом работать психологическая помощь, чтоб людям справляться с дополнительной нагрузкой, связанной с переходом. «Мы обязательно будем оказывать психологическую помощь ученикам, для учителям и родителям. У нас эти три направления помощи будет», - сообщила Юхгансон.

«Также мы будем проводить собрания, встречи, где родители смогут задавать вопросы, если потребуется, - рассказала Галина Юхгансон. - Такого рода собрания мы уже проводили в прошлом учебном году, но, к сожалению, родители были не очень активны. Я думаю, в этом году будем работать активнее».

Кроме того, что в школу придет новый психолог, будет также HEV координатор (HEV – особые образовательные потребности). Этот человек будет работать непосредственно с учениками, у которых особые потребности в обучении. Директору будет помогать и новый эстоноязычный завуч по учебной работе.

По словам Галины Юхгансон, к работе в состоянии кризиса школы привыкли еще с начала пандемии, когда всех участников образовательного процесса здорово лихорадило. «Время сейчас непростое и стабильности еще с начала ковида нет. Но мы будем стараться, и я своих учителей настраиваю позитивно. Справимся».

Нарва к переходу готова, но не вся

Традиционно много внимания уделяется переходу в русскоговорящих городах Северо-Востока. Там, как и в прочих местах, у всех по-разному. Директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина сообщила нашему изданию, что в лицее свободных мест для педагогов нет.

«Есть небольшая проблема с квалификацией двух опорных специалистов, но я надеюсь, что сумею ее решить к 1 сентября, - рассказала директор. - Я имею определенный управленческий опыт, поэтому сложностей при найме на работу тоже нет. К началу учебного года школа будет полностью укомплектована без посторонней помощи».

Вполне вероятно, что языковому лицею действительно было проще найти персонал, поскольку это престижное учебное заведение, стабильно получающие очень высокие баллы в рейтинге русских школ. В обычных нарвских школах вакансий педагогов хватает.

Директор Пяхклимяэской гимназии Ирина Янович рассказала, что школа дважды проводила конкурсы, но на замещение некоторых должностей конкурсы проваливались, так как не пришло ни одного кандидата.

Директор Нарвской Пяхклимяэской школы Ирина Янович.
Директор Нарвской Пяхклимяэской школы Ирина Янович. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

«Трудно найти учителя химии, учителя биологии, психолога, спецпедагога и логопеда. Специалисты-то есть, но у них нет нужной языковой категории, - говорит Янович. – Они получали образование все-таки или в России, или еще в Советском Союзе. Новых специалистов нет. Я не знаю, готовятся ли они сейчас, идут ли они в школу. Этой статистики я не понимаю».

В Пяхклимяэской школе на момент разговора с директором было пять горящих мест учителей и три вакансии на должность опорного специалиста. «То есть восьми человек не хватает. Но эта проблема пока не касается переходных классов, то есть первых и четвертых. Это биология, химия, математика, история». Таким образом, к переходу Пяхклимяэская школа готова как минимум формально.

По словам Янович, среди кандидатов, которые откликались, было много молодежи. «На конкурс по другим специальностям поступило довольно большое количество заявлений от молодых людей, но большинство из них учатся на втором или третьем курсе колледжа, - рассказала директор. - Пришло много молодежи, кстати, в этом году из садиков, потому что в детском саду если у тебя категория В2, то ты вспомогательный учитель. А в школе с категорией В2 ты все-таки учитель».

Нарвский журналист: в Нарве будет плохо, вопрос только в том, насколько плохо

Пессимизм относительно готовности нарвских учителей и детей к началу перехода буквально висит в воздухе. Об этом нам рассказал Роман Викулов – журналист, нарвский активист и родитель.

«У меня ощущение, что будет в любом случае плохо, вопрос только в том, насколько: будет ли это просто плохо, очень плохо или прямо катастрофа. Но я уверен, что нехорошо будет, - сказал Викулов. - В последнее время много говорили о том, что учителей не хватает и школам, и детским садам.

Не возьмусь назвать точную цифру, но это не то количество специалистов, которых можно найти за несколько дней. В школах ситуация гораздо лучше, чем в детсадах».

Журналист считает, что формально в первых и четвертых классах учителя будут, но большой вопрос, как это преподавание на эстонском будет выглядеть на практике. Сомнения порождает прежний опыт городского образования.

«Система 60/40 в Нарве была самообманом. Не скажу, что во всех случаях, но в большинстве школ не было фактических преподавания на эстонском в таком объеме. Это я точно знаю как журналист, который общался с очень многими учителями. «Сейчас должно быть преподавание только на эстонском в части классов, и тут я пессимистичен именно как журналист», - говорит Роман Викулов.

По его словам, родители сейчас как раз оптимистичнее настроены, они же предполагают, что будут преподавать на чистом эстонском. Раз государство такое решение приняло, то так и будет.

«Переживают правда, как дети будут справляться, будут ли понимать учителя. Прежде всего волнуются за детей, которые пойдут в четвертый класс - это главная тема сомнений касательно реформы», - объяснил он.

По словам журналиста, многие родители, у которых 1 сентября будут четвероклассники, просто в ужасе. Они понимают, что ребенок, который на русском языке закончил третий класс, не готов, чтобы его учили только на эстонском. «Там же уже учат математику и прочие серьезные вещи! – резюмирует Викулов.

Викулов считает, что в Нарве сейчас будет самая серьезная проблема с отсутствием большого числа опорных специалистов и спецпедагогов.

«Психологов, логопедов мало по всей Эстонии, поэтому пригласить их в Нарву просто невозможно. Их как не хватало, так и не будет хватать, - уверен наш собеседник. - Будет точно много-много недовольства и непонимания со стороны родителей».

Но, может, лучше так, чем совсем никак? Нарва 30 лет обходилась без эстонского языка, но в итоге, если человек выезжал из Нарвы, он обнаруживал, что это проблема.

«Это очень важный момент, - соглашается Викулов. - Да, эстонский язык нужен. Я на встречах с родителями ни разу не слышал, чтобы кто-то оспаривал это. Все только за. Волнения связаны с тем, что эстонский у детей будет лучше, но они потеряют в качестве образования по предметам».

По словам Викулова, он много общается с родителями по работе и очень хорошо представляет, что происходит в школах Нарвы.

«Директора ждут от учителей результатов по предметам. Нужно же, чтобы то, что они преподают, дети усваивали, а не только эстонский язык подтягивали. – констатирует он. - Но политическое решение принято, и мы должны из этого исходить. Этот поезд пошел, его не остановить».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх