AMTEL: в Эстонии выросли продажи новых автомобилей

Как передала BNS пресс-служба союза, в частности, в июле в Эстонии было продано 1854 новых легковых автомобиля, что на 1,8% больше, чем в июле прошлого года. Однако общий семимесячный показатель рынка новых легковых автомобилей все еще на 13,8 процента ниже, чем за тот же период прошлого года, отметили в союзе.

Электромобилей в июле было продано 122 единицы, что составило 6,6 процента от общего объема продаж. За семь месяцев количество электромобилей, проданных покупателям в этом году, более чем на 1 процент выше, чем в прошлом.

Гибридные автомобили по-прежнему занимают наибольшую долю - 50,5 процента в июле, а их продажи выросли на 8 процентов по сравнению с прошлым годом.

Второй месяц подряд Škoda является самой популярной маркой автомобилей с 338 проданными автомобилями, за ней следуют Toyota с 264 и Volkswagen с 149 автомобилями. Škoda также возглавляет рейтинг седьмой месяц подряд. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались две модели Škoda: 109 продаж Kodiaq и 108 - Octavia. Toyota Corolla заняла третье место с 81 автомобилем.

Продажи коммерческих автомобилей падают второй месяц подряд: в июле клиентам было передано 272 новых автомобиля. Всего за первые семь месяцев этого года было продано 2 808 новых коммерческих автомобилей, что на 0,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тройку самых популярных марок легковых автомобилей составили Peugeot, Ford и Citroen.

Больше всего грузовиков продали Scania и Volvo.