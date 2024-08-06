Со следующего года в Эстонии произойдут несколько изменений в подоходном налоге и необлагаемом налогом доходе, которые окажут прямое влияние на кошельки людей.

С 1 января 2025 года необлагаемый налогом доход увеличится до 700 евро в месяц. Однако по-прежнему будет действовать текущая прогрессивная система подоходного налога, которая также известна как «налоговый горб», что означает, что чем больше человек зарабатывает, тем меньше у него необлагаемого дохода.