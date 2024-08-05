Действующий в Эстонии банк обратился с важным предупреждением

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством, первый шаг к защите себя и своих денег - это критическое мышление.

«Хотя угроза FraudGPT кажется далекой, мы, вероятно, сталкиваемся с ней чаще, чем думаем. Возьмите за привычку проверять любые неожиданные запросы на информацию или денежные переводы, даже если на первый взгляд сообщение приходит с надежного адреса. Обязательно проверяйте информацию через официальные сайты и контакты», - отметил он.

Кроме того, следует обратить внимание на грамматику и содержание текста, поскольку сгенерированный ИИ текст часто содержит ошибки или необычную структуру предложений, особенно на малораспространенных в мире языках, таких как эстонский. Они могут содержать странные словоупотребления и ошибки в переводе, поскольку ИИ еще недостаточно развит, чтобы полностью избежать подобных неточностей.

Еще один способ снизить риск стать жертвой мошенничества - ознакомиться с новейшими возможностями ИИ. Использование легитимных и удобных для пользователя решений в области ИИ поможет лучше понять природу ИИ и создаваемого им контента. Вейко Кийк напомнил, что важно делать это безопасно, не раскрывая свои личные данные или другую конфиденциальную информацию.

Эксперт предупредил, что если вы получили подозрительное сообщение, обязательно сообщите о нем: «Никогда и никому не называйте свои пароли интернет-банка, логин или данные карты. Если вы подозреваете мошенничество или уже стали его жертвой, обязательно сообщите об этом в полицию, а в случае банковского мошенничества - в свой банк».

Он добавил, что важен каждый сигнал о мошенничестве, поскольку быстрая реакция может помочь не только вам, но и другим людям.