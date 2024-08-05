Таллинн запускает акцию по привлечению учителей в школы и детские сады

Вице-мэр Яшин добавил, что еще важнее поиска учителей является организация для них достойных условий труда, достижение баланса между рабочей нагрузкой и зарплатой были. Для этого город Таллинн направил дополнительные семь миллионов евро в фонд заработной платы работников школ и детских садов и продолжает переговоры по соглашению об образовании с Союзом работников образования и Министерством образования и науки.

По словам руководителя по подбору персонала Таллиннского департамента образования Аннели Танк, в фокусе августовской кампании находится не только заполнение вакансий в столичных учебных заведениях, но и признание заслуг действующих педагогов.

«В связи с переходом на обучение на эстонском языке в школах и детских садах по всей стране есть еще незаполненные рабочие места, однако для нас, как для руководителей в сфере образования, очень значимо то, что множество людей приложили максимум усилий, чтобы подтвердить приверженность своему профессиональному призванию. Кто-то сделал это недавно, а кто-то - десятки лет назад. В предстоящем учебном году я призываю всех учителей, родителей и молодых людей больше замечать и признавать заслуги друг друга. Это поможет создать атмосферу поддержки и уважения, а значит и сохранить в наших детских садах и школах прекрасных учителей», - сказала Танк.

Таллиннская кампания по поиску работников образования «Призвание зовет!» пройдет с 5 по 19 августа в социальных сетях. В результате первого этапа кампании, проведенной в июне, общее число кандидатов на педагогические должности в столице увеличилось на четверть. Целью августовской кампании является увеличить число подходящих кандидатов как минимум на 50%.

В настоящее время в образовательных учреждениях Таллинна более 200 активных вакансий. Столичные школы и детские сады приглашают на работу учителей различных предметов, помощников учителей и опорных специалистов.

В рамках кампании «Призвание зовет!» своим опытом делятся работники таллиннской системы образования. Они рассказывают о своем опыте работы, смене карьеры, профессиональных трудностях и радостях и дают возможность всем заинтересованным в том, чтобы начать карьеру или сменить профессию и стать педагогом, получить информацию из первых рук.

С материалами кампании можно ознакомиться здесь.