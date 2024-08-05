Сегодня, 5 августа, в Таллинне начался второй этап кампании по поиску учителей «Призвание зовет!» Цель - найти для столичных школ и детских садов учителей, помощников учителей и опорных специалистов, а также отметить заслуги тех, кто уже откликнулся на призыв и готов учить и вдохновлять молодое поколение.
Таллинн запускает акцию по привлечению учителей в школы и детские сады
Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что сейчас, когда в Эстонии проводится одна из самых крупных и важных реформ системы образования, особенно важно, чтобы в каждой школе и детском саду работали люди, которые хотят и могут посвятить себя одной из самых достойных профессий и внести вклад в надежное будущее Эстонии.
«Перед началом нового учебного года мы видим, как много в детских садах и школах Таллинна людей, преданных своей профессии. Именно они фактически реализуют одну из самых значимых реформ последних лет - переход на обучение на эстонском языке. Критерием успеха этой реформы является качественное образование, доступное каждому ребенку. Для этого нам нужно еще больше профессионалов, которые будут вдохновлять и поддерживать нашу молодежь», - сказал Яшин.
«Сегодня трудно придумать лучшую точку приложения сил, чем детский сад и школа, для людей, которые хотят и могут внести свой вклад в будущее Эстонии, формируя у молодежи общие ценности и помогая им на пути обучения. Среди нас много тех, кто может открыть в себе призвание учителя - поиск и поддержка этих людей является для Таллинна одним из важнейших приоритетов, ведь целью является качественное образование для каждого ребенка. Мы ожидаем от кандидатов наличия высшего образования и готовности совершенствовать свои знания и навыки в области педагогики, чтобы в итоге получить квалификацию учителя», - добавил он.
Вице-мэр Яшин добавил, что еще важнее поиска учителей является организация для них достойных условий труда, достижение баланса между рабочей нагрузкой и зарплатой были. Для этого город Таллинн направил дополнительные семь миллионов евро в фонд заработной платы работников школ и детских садов и продолжает переговоры по соглашению об образовании с Союзом работников образования и Министерством образования и науки.
По словам руководителя по подбору персонала Таллиннского департамента образования Аннели Танк, в фокусе августовской кампании находится не только заполнение вакансий в столичных учебных заведениях, но и признание заслуг действующих педагогов.
«В связи с переходом на обучение на эстонском языке в школах и детских садах по всей стране есть еще незаполненные рабочие места, однако для нас, как для руководителей в сфере образования, очень значимо то, что множество людей приложили максимум усилий, чтобы подтвердить приверженность своему профессиональному призванию. Кто-то сделал это недавно, а кто-то - десятки лет назад. В предстоящем учебном году я призываю всех учителей, родителей и молодых людей больше замечать и признавать заслуги друг друга. Это поможет создать атмосферу поддержки и уважения, а значит и сохранить в наших детских садах и школах прекрасных учителей», - сказала Танк.
Таллиннская кампания по поиску работников образования «Призвание зовет!» пройдет с 5 по 19 августа в социальных сетях. В результате первого этапа кампании, проведенной в июне, общее число кандидатов на педагогические должности в столице увеличилось на четверть. Целью августовской кампании является увеличить число подходящих кандидатов как минимум на 50%.
В настоящее время в образовательных учреждениях Таллинна более 200 активных вакансий. Столичные школы и детские сады приглашают на работу учителей различных предметов, помощников учителей и опорных специалистов.
В рамках кампании «Призвание зовет!» своим опытом делятся работники таллиннской системы образования. Они рассказывают о своем опыте работы, смене карьеры, профессиональных трудностях и радостях и дают возможность всем заинтересованным в том, чтобы начать карьеру или сменить профессию и стать педагогом, получить информацию из первых рук.
С материалами кампании можно ознакомиться здесь.