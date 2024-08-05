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Видео Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за агрессивного литовца (1)

rus.tvnet.lv Apollo.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Apollo.lv kolāža

Пассажиры авиакомпании Ryanair стали свидетелями горячего спора бортпроводников и польских пограничников с пассажиром из Литвы. Для последнего конфликт закончился в местной больнице, пишет RUS TVNET.

В социальных сетях набирает популярность снятое в ​​самолете видео, на котором видно, как польские пограничники спорят с агрессивным литовцем, которого позже забирают сотрудники оперативной службы.

Видео, опубликованное в TikTok, за несколько дней просмотрели уже 6,5 миллиона раз.

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