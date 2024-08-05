Пассажиры авиакомпании Ryanair стали свидетелями горячего спора бортпроводников и польских пограничников с пассажиром из Литвы. Для последнего конфликт закончился в местной больнице, пишет RUS TVNET.
В социальных сетях набирает популярность снятое в самолете видео, на котором видно, как польские пограничники спорят с агрессивным литовцем, которого позже забирают сотрудники оперативной службы.
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