В городе Ирпень под Киевом строительная компания реализовала благотворительный проект, который может стать дешевым и доступным способом быстрого восстановления жилой инфраструктуры в масштабах всей страны. Руководитель этого проекта Инна Фурман в передаче Rus.Postimees «Украинская студия» рассказала о том, сможет ли 3D-печать домов решить проблему жилья для украинцев, лишившихся крыши над головой.
Дома, похожие на крепости, и квартиры-капсулы: где хотят жить украинцы
По состоянию на 31 декабря 2023 года сумма ущерба, нанесенного войной жилищному сектору Украины, оценивалась в 55,9 млрд долларов. Стоимость разрушенного российскими бомбардировками жилищного фонда в полтора раза превышает запланированные на 2024 год доходы госбюджета, а это ни много ни мало около 36 млрд долларов. В то же время дефицит бюджета оценивается в 39 млрд долларов.
Все ныне существующие доходы Украины по известным причинам направляются на оборону страны. И на восстановление жилья для граждан у страны катастрофически нет ни времени, ни средств. Но что же делать простым украинцам, ведь жить надо здесь и сейчас? В приютах для беженцев долго не поживешь, особенно многодетным семьям. По разным причинам, многие украинцы не выехали за границу.
Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает программы восстановления жилья, большинство из которых на полную мощность заработают лишь после окончания войны. Но, как всегда это бывает в Украине, на помощь приходит частная инициатива. В городе Ирпень под Киевом строительная компания реализовала благотворительный проект, который может стать дешевым и доступным способом быстрого восстановления жилой инфраструктуры в масштабах всей страны. Семье погибшего ирпенца Ярослава Березова строители не построили, а напечатали на специальном принтере разрушенный российскими бомбежками дом. Результат превзошел все ожидания, и теперь к этому проекту присматриваются в Кабинете министров Украины.
Выдержки из беседы:
- Инна, расскажите подробнее об этом проекте.
- Начнем с того, что наша компания на рынке уже четыре года, в 2019 году мы начали первые разработки, создали первую генерацию принтеров, напечатали первое сооружение, которое получилось не очень качественным, не очень красивым, но, тем не менее, довольно стойким.
Однако несмотря на то, что там не было фундамента, оно было напечатано не по строительным нормам, оно стоит по сей день. Это была проба пера, так сказать. Два года назад мы сделали вторую генерацию принтера, благодаря чему мы смогли напечатать этот дом в Ирпене. Мы объединили усилия с одной компанией, чтобы они могли сделать для нас бетон. По сути, это сухая смесь, которая по качеству как бетон, но с маленькой изюминкой.
- Какой изюминкой?
- Наша смесь застывает за семь минут, есть секрет в этой формуле, который помогает смеси набирать вот эту крепость. То есть, когда мы накладываем первый слой, необходимо, чтобы прошло от пяти до семи минут, чтобы мы могли накладывать следующий слой вещества.
- Почему вы выбрали семью Ярослава Березова, чтобы реализовать этот проект?
- Когда эта идея пришла мне в голову, я приехала к местной власти в город Ирпень под Киевом, и попросила у них перечень семей, которые потеряли свое жилье. Но и у меня были еще определенные критерии: я хотела, чтобы в семье были дети, чтобы муж или отец был в ВСУ, теробороне и так далее. Нам дали список из тридцати семей, мы объездили их всех, посмотрели их условия.
С семьей Ярослава мы встретились первыми, и уже тогда они мне понравились. Когда я встретилась с Натальей, мне очень сильно захотелось им помочь. Женщина была в состоянии фрустрации, не понимала, как ей жить дальше. Все это время она жила, так сказать, за мужем, в правильном понимании этого слова. Он все решал, принимал все решения в семье, а она была просто мягкой кошечкой, которая создавала дома уют, растила детей.
Во время боевых действий весной 2022 года в их дом было два или три прилета, от вражеской артиллерии. Когда мы приехали к ним в дом, я увидела двухэтажный недострой. Я подумала, что это просто коробка дома начатого строительства. Но когда я подошла ближе, то увидела, что этот газоблок настолько выгорел, что разрушался от простого прикосновения. Этот дом мы демонтировали буквально за шесть минут. Они строили этот дом почти пять лет, и для девочек было очень тяжело видеть, как разрушается то, что осталось от их дома.
Когда мы стали более тесно с ними общаться, то узнали, что Ярослав мог откосить от армии, по состоянию здоровья, но он все равно пошел в территориальную оборону, а потом подался в ВСУ и погиб под Бахмутом. Когда кадыровцы зашли в Ирпень, он корректировал огонь украинской артиллерии по врагу.
- Когда вы готовили этот проект, то учитывали все потребности этой семьи?
- Конечно, мы учли, что у нас три девочки, старшая дочь не так давно стала мамой. Поэтому мы обязательно учли все пожелания каждого члена семьи. Они мечтали о больших панорамных окнах.
Младшая дочь очень тяжело переживает все воспоминания о войне в ее городе, поэтому именно ее комнату мы сделали с толстыми, укрепленными стенами, и осколконепробиваемым окном. Получилась своего рода монолитная капсула. Кроме того, эти стены не пропускают звук, поэтому ей там спокойнее.
- Сколько времени занял весь проект?
- Старт проекта был в августе прошлого года. Тогда у нас не было никакого финансирования. Тогда мы думали, что просто построим дом и сдадим девочкам коробку. В процессе появилось желание подтянуть партнеров, которые помогли нам реализовать этот проект под ключ.
В результате 105 организаций участвовали в этом проекте. Каждый из наших партнеров что-то добавил от себя, абсолютно бесплатно. Но сами стены мы напечатали за восемь часов. При условии своевременного финансирования в такой дом девочки переехали бы уже через три месяца после начала строительства.
Несмотря на то, что это благотворительный проект, мы столкнулись с непониманием со стороны бюрократии. Четыре месяца мы вообще ничего не делали, потому что нам не подключали электричество. Энергокомпания выставила такой счет, что ремонт в доме обошелся бы дешевле, чем подключить электричество. Но местные власти взяли на себя этот вопрос, за что мы им безумно благодарны.
- Дом был построен на специальном фундаменте?
- Когда мы печатали наш дом, то объединили две технологии: с одной стороны была классика - в качестве фундамента шла обычная шведская утепленная плита, на которой мы напечатали наши стены. Безумный плюс этого способа - скорость строительства, и малое количество людей, занятых на стройке.
В то же время это надежно, потому что это бетон, который по своим свойствам несколько десятков лет набирает прочность, а потом еще столько же отдает. То есть, это очень надежный и долгосрочный вариант, капитальное строительство. При этом мы можем делать любые, красивые формы.
Но еще есть то, что является предметом особой гордости для меня, это то, что мы, украинцы, сделали свой, особый продукт: мы прописали компьютерную программу.
- Но пока что это довольно дорогое удовольствие, не так ли?
- Вы немного заблуждаетесь. Принтер такого класса как у нас, стоит около 500 000 долларов, наш принтер стоит 275 000 долларов. Мы изначально понимали, что надо сделать установку, которая будет очень много работать. Поэтому мы не можем себе позволить то, как делают другие европейские производители, которые привлекают грантовые средства, осваивают их, думают как улучшить технологию, как ее доработать, и так далее. У них очень много времени на раскачку, поэтому вместо того, чтобы начинать философствовать, мы начали делать. У нас просто другая реальность, вот и все.
- А во сколько обошелся этот дом, если оценивать в деньгах?
– Именно этот дом бесценен, потому что туда многие люди вложили душу, которая не имеет цены. Но если бы вы попросили построить такой же дом, а мы не говорим о внутреннем ремонте и мебели, то в таком случае цена колеблется в пределах 700 долларов за квадратный метр. Это дешевле, чем строить дом из кирпича.
- Какова перспектива подобных проектов в Украине, если мы говорим о массовом строительстве и восстановлении страны после бомбардировок?
- Нас действительно видят в качестве таблетки от «головной боли» - как быстро, надежно, красиво отстроить. Нужно немного поработать над тем, чтобы мы были в законном поле. По состоянию на сегодня, например, мы не урегулированы. Это не плохо, но и не совсем хорошо. Государственные строительные нормы - это, как правило, проектирования, а не технологии. Наша смесь запатентована, принтер - тоже, но хотелось бы, чтобы технология 3Д была четко прописана в законах.
- От украинцев, которые планируют строить дома, идут запросы на строительство в домах или рядом с ними специальных укрытий от бомбежек?
– Конечно. Больше того, у нас на уровне законодательства внесли изменения, чтобы при строительстве паркингов в высотках они соответствовали всем нормам бомбоубежища. Кроме того, в домах также должны быть комнаты, с усиленными стенами. Это будет в разы дешевле, чем подземное укрытие или подвал. С одним архитектурным бюро мы разработали программу, в результате которой будут очень красивые и защищенные остановки.
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