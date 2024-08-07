Дома, похожие на крепости, и квартиры-капсулы: где хотят жить украинцы

- Начнем с того, что наша компания на рынке уже четыре года, в 2019 году мы начали первые разработки, создали первую генерацию принтеров, напечатали первое сооружение, которое получилось не очень качественным, не очень красивым, но, тем не менее, довольно стойким.

Однако несмотря на то, что там не было фундамента, оно было напечатано не по строительным нормам, оно стоит по сей день. Это была проба пера, так сказать. Два года назад мы сделали вторую генерацию принтера, благодаря чему мы смогли напечатать этот дом в Ирпене. Мы объединили усилия с одной компанией, чтобы они могли сделать для нас бетон. По сути, это сухая смесь, которая по качеству как бетон, но с маленькой изюминкой.

- Какой изюминкой?

- Наша смесь застывает за семь минут, есть секрет в этой формуле, который помогает смеси набирать вот эту крепость. То есть, когда мы накладываем первый слой, необходимо, чтобы прошло от пяти до семи минут, чтобы мы могли накладывать следующий слой вещества.

- Почему вы выбрали семью Ярослава Березова, чтобы реализовать этот проект?