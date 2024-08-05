Кандидат в президенты США отвез труп медвежонка в центр Нью-Йорка и решил обмануть власти

Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший опубликовал в воскресенье в соцсети X странное видео, в котором признался, что десять лет назад он выбросил мертвого медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка и инсценировал это так, чтобы все выглядело, будто велосипедист переехал животное.