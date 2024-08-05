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Кандидат в президенты США отвез труп медвежонка в центр Нью-Йорка и решил обмануть власти

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Беспартийный кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший.
Беспартийный кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший. Фото: STEVE MARCUS

Беспартийный кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что он вместе с друзьями стоял за загадкой десятилетней давности, в ходе которой в Центральном парке Нью-Йорка был оставлен мертвый медвежонок.

Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший опубликовал в воскресенье в соцсети X странное видео, в котором признался, что десять лет назад он выбросил мертвого медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка и инсценировал это так, чтобы все выглядело, будто велосипедист переехал животное.

Как пишет The Guardian, это видео, по-видимому, было попыткой опровергнуть готовящуюся статью в New Yorker, которая, по его прогнозам, будет «плохой историей».

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