Беспартийный кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что он вместе с друзьями стоял за загадкой десятилетней давности, в ходе которой в Центральном парке Нью-Йорка был оставлен мертвый медвежонок.
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Кандидат в президенты США отвез труп медвежонка в центр Нью-Йорка и решил обмануть власти
Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший опубликовал в воскресенье в соцсети X странное видео, в котором признался, что десять лет назад он выбросил мертвого медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка и инсценировал это так, чтобы все выглядело, будто велосипедист переехал животное.
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