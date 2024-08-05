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В Нарве полиция задержала угрожавшего ножом и топором

BNS
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Полиция.
Полиция. Фото: Urmas Luik

В конце прошлой недели на одной из улиц Нарвы полиция задержала мужчину, угрожавшего людям топором.

Вчера, 4 августа, на улице Кярье 61-летний мужчина угрожал другим людям ножом и топором, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Полиция выяснит обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства.

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