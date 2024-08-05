Протесты в Бангладеш: премьер-министр покинула страну, толпа захватила ее резиденцию

Как сообщила телекомпания CNN, Шейх Хасина в понедельник прилетела в город Агартала на северо-востоке Индии после бегства из столицы Бангладеш, Дакки. Индия намерена предложить Хасине безопасный проезд, говорится в сообщении со ссылкой на источники в разведке.

В своем обращении к стране начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман подтвердил, что премьер-министр ушла в отставку.

Вакер-уз-Заман заявил, что будет сформировано временное правительство.

Он добавил, что собирается встретиться с президентом Мухаммедом Шахабуддином и надеется, что решение будет найдено к концу дня.

По словам Замана, он уже поговорил с оппозиционными политическими партиями. Кто возглавит правительство, пока неясно.

Генерал также пообещал «справедливость» для всего бангладешского народа - то, чего требуют протестующие после гибели сотен людей в течение последних нескольких недель.

В понедельник многотысячная толпа ворвались внутрь «Ганобхабана», резиденции премьер-министра.

Появились кадры, на которых видно, как демонстранты громят резиденцию премьер-министра. Некоторые из демонстрантов выносят из нее стулья и, похоже, диван.

В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины.

Среди погибших - 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от Дакки.