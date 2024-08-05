Эстонское государство не считает проблемой для своей безопасности сохранение таких возможностей для этих людей, но одновременно абсолютно не считает правильным, чтобы этой лазейкой пользовались не связанные с Эстонией люди, и часто - в куда менее безобидных интересах.

Не принять на себя роль Финляндии

Аттрактивность Эстонии как территории, с которой можно что-то ввезти в Россию, многократно возросла именно после того, как такой территорией перестала быть Финляндия.

По понятной логике, столкнувшиеся с забетонированными окнами или заваренными люками на своих привычных маршрутах предприимчивые люди (это вовсе не всегда обязательно предприниматели) пытаются найти новые «отверстия» где-то поблизости.

Именно по этой причине Эстония и столкнулась с возросшим давлением на себя как на «транзитный коридор», и совершенно понятно, что изыскиваются механизмы, которые помогли бы это давление ослабить. Очереди в Нарве, которые стали результатом намеренно медлительного контроля на КПП со стороны России, а также кража эстонских буёв на Нарове, демонстрируют, что российская сторона видит в границе возможность надавить на Эстонию и спровоцировать нестабильность в Нарве.

Введение полного таможенного контроля на границе - это как раз один из механизмов по борьбе с этим давлением. Он имеет как практическое значение, так и «политическое звучание».

Четкое представление о том, что документация ввозимого в Россию через границу груза будет неизбежно подвергнута тщательному изучению на эстонской стороне, не исключит полностью попытки подложных операций, но как следует минимизирует их количество.

«Политическое звучание» - это уже больше про то, что всем «причастным» сторонам во внутреннем и внешнем пространствах посылается четкий месседж: семейные связи - только это в военное время и может быть тем, что препятствует тотальному огораживанию от военного агрессора. Любая же экономическая активность в его направлении или использование Эстонии в качестве транзитного коридора неуместны.