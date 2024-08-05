Редкий диагноз Помогите спасти жизнь пятимесячного малыша!

Мукополисахаридоз первого типа, или синдром Гурлера, - крайне редкое и очень тяжелое заболевание, поражающее все органы, и без лечения ребенок не проживет дольше десяти лет. Семья пятимесячного Робина борется за жизнь своего малыша: ребенку срочно необходимо лечение ферментами, а затем трансплантация стволовых клеток, которая остановит обострение болезни.

К сожалению, необходимое лекарство не включено в список льготных лекарств Кассы здоровья, а это значит, что для спасения жизни своего ребенка семье придется за сутки найти 5 343 евро, что соответствует стоимости лекарства на шесть недель. Но лекарство нужно Робину и дальше, за полгода за него придется заплатить 25 920 евро.

Последний раз такое же заболевание диагностировали в Эстонии 11 лет назад, до этого аж 30 лет назад. Синдром Гурлера - его тяжелая подформа, при которой после рождения признаки заболевания отсутствуют, но вскоре у ребенка возникают различные проблемы со здоровьем.