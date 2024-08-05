В июне безработица в еврозоне в годовом сравнении не изменилась, оставшись на отметке 6,4%. В Эстонии уровень безработицы вырос с 7,1% до 7,4%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные статистической службы Европейского союза.
Уровень безработицы в Эстонии превышает средний показатель по странам еврозоны
Лидером стран еврозоны по уровню безработицы в июне была Испания (11,5%). Далее следовали Греция (9,6%) и Финляндия (8,4%). Самый низкий уровень безработицы был на Мальте и в Словении - по 3,1%. В ЕС страной с самым низким показателем безработицы в июне была Чехия - 2,7%.
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