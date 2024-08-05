Уровень безработицы в Эстонии превышает средний показатель по странам еврозоны

Лидером стран еврозоны по уровню безработицы в июне была Испания (11,5%). Далее следовали Греция (9,6%) и Финляндия (8,4%). Самый низкий уровень безработицы был на Мальте и в Словении - по 3,1%. В ЕС страной с самым низким показателем безработицы в июне была Чехия - 2,7%.