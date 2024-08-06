ОТ ПОЛИТОЛОГА Хочет ли сейчас Шотландия независимости от Великобритании?

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Когда я учился в университете в Ярославле, хозяйка квартиры спросила меня: «Ты можешь мне сказать как британец, почему твоя страна в футболе играет от имени четырех стран, а на Олимпийских играх - от имени одной страны?». Если честно, я был ошарашен этим вопросом. Я никогда раньше об этом не задумывался.

В Великобритании факт того, что мы - четыре страны в одной, просто принимают и не обращают на него никакого внимания. Я задумался и понял, что при знакомстве я говорю, что я из Соединенного Королевства, а иногда, что я из Великобритании, или из Англии, или из Лондона. Все эти варианты являются верными. Однако британцы часто отдают предпочтение одному специфическому варианту.

При этом смысл и значение каждого варианта являются чрезвычайно похожими. Соединенное Королевство состоит из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. В каждой стране, кроме Англии, существуют различные степени националистических настроений и движений независимости. Однако именно в Шотландии все совсем по-другому.

Референдум 2014 года