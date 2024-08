ОТ ПОЛИТОЛОГА Хочет ли сейчас Шотландия независимости от Великобритании?

Шотландия стала частью Великобритании только в 1707 году в результате Акта об унии (Acts of Union). Хотя за столетие до этого обе страны были объединены под властью одного монарха при короле Англии Якове I, который также был королем Шотландии Яковом VI с 1603 по 1625 год. Однако Шотландия получила свой собственный парламент только после референдума в 1997 году.

Чем известна Шотландия?

Примечательно, что Шотландия никогда не была завоевана древними римлянами, в то время как остальные части Британии находилась под их контролем. Эта страна известна своей влажностью, дикостью и сильной обособленностью от Англии. За эти годы в стране родилось много известных личностей, в том числе изобретатель пенициллина Александр Флеминг, изобретатель телефона Александр Грэм Белл, и национальный поэт Роберт Бернс. Просто посмотрите на его Оду хаггису (1787) и сравните, насколько она отличается от британского английского:

Шотландский английский:

Ye Pow’rs wha mak mankind your care,

And dish them out their bill o’ fare,

Auld Scotland wants nae skinking ware

That jaups in luggies;

But, if ye wish her gratefu’ prayer,

Gie her a Haggis!

Британский английский:

You Powers who look after mankind

And dish out his bill of fare

Old Scotland does not want any watery stuff

That splashes in small wooden dishes