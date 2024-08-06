Вопрос независимости Шотландии от Великобритании остро стоит на повестке внутри Соединенного Королевства уже долгое время. Англичанин Мэтью Баретт, лондонский студент, проходящий стажировку в Тартуском университете, рассказывает о нюансах политической кампании движения независимости, а также о культурных различиях и шотландской кухне.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Хочет ли сейчас Шотландия независимости от Великобритании?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Когда я учился в университете в Ярославле, хозяйка квартиры спросила меня: «Ты можешь мне сказать как британец, почему твоя страна в футболе играет от имени четырех стран, а на Олимпийских играх - от имени одной страны?». Если честно, я был ошарашен этим вопросом. Я никогда раньше об этом не задумывался.
В Великобритании факт того, что мы - четыре страны в одной, просто принимают и не обращают на него никакого внимания. Я задумался и понял, что при знакомстве я говорю, что я из Соединенного Королевства, а иногда, что я из Великобритании, или из Англии, или из Лондона. Все эти варианты являются верными. Однако британцы часто отдают предпочтение одному специфическому варианту.
При этом смысл и значение каждого варианта являются чрезвычайно похожими. Соединенное Королевство состоит из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. В каждой стране, кроме Англии, существуют различные степени националистических настроений и движений независимости. Однако именно в Шотландии все совсем по-другому.
Референдум 2014 года
Шотландия сегодня активно выступает за независимость, и это очень актуальная тема в ее современном политическом дискурсе. Референдум 2014 года показал, что Шотландия останется в Великобритании, поскольку 55% голосов было отдано за статус-кво. Тем не менее, с того момента наблюдался рост популярности Шотландской национальной партии (SNP), основная политика которой построена вокруг независимости Шотландии.
Партия стала третьей по величине в британском парламенте в 2015 году, получив рекордное количество мест в палате общин - 56. Однако серия политических скандалов, связанных с расходами и разделением власти между шотландскими политическими партиями, привела к потере 38 мест в британском парламенте. На недавних выборах в июле 2024 года партия превратилась во вторую по величине партию Шотландии.
В 2023 году на пике своего могущества и популярности SNP хотела провести новый референдум. Эта идея была высмеяна теми, кто выступал против независимости Шотландии, поскольку референдум 2014 года был назван референдумом, который должен определить будущее поколения. Неужели поколение длилось всего 9 лет? В итоге этот референдум так и не состоялся.
Несмотря на это, независимость Шотландии продолжают поддерживать многие знаменитости, например: первый актер в роли Джеймса Бонда Шон Коннери, актер, сыгравший Хагрида во франшизе «Гарри Поттер», Робби Колтрейн, звезда сериала «Наследники» Брайан Кокс и еще одна актриса из франшизы «Гарри Поттер» - Мириам Марголис.
История шотландской независимости
Отношения между шотландцами и англичанами можно сравнить с ситуацией в Каталонии (регионом в Испании, который также стремится к независимости). В настоящее время соперничество Шотландии и Англии в основном ограничивается футбольным полем или игрой в регби. Ирландские, валлийские и шотландские болельщики всегда с гордостью заявляют, что во время турниров по регби и футболу они будут поддерживать кого угодно, только не Англию.
Шотландия стала частью Великобритании только в 1707 году в результате Акта об унии (Acts of Union). Хотя за столетие до этого обе страны были объединены под властью одного монарха при короле Англии Якове I, который также был королем Шотландии Яковом VI с 1603 по 1625 год. Однако Шотландия получила свой собственный парламент только после референдума в 1997 году.
Чем известна Шотландия?
Примечательно, что Шотландия никогда не была завоевана древними римлянами, в то время как остальные части Британии находилась под их контролем. Эта страна известна своей влажностью, дикостью и сильной обособленностью от Англии. За эти годы в стране родилось много известных личностей, в том числе изобретатель пенициллина Александр Флеминг, изобретатель телефона Александр Грэм Белл, и национальный поэт Роберт Бернс. Просто посмотрите на его Оду хаггису (1787) и сравните, насколько она отличается от британского английского:
Шотландский английский:
Ye Pow’rs wha mak mankind your care,
And dish them out their bill o’ fare,
Auld Scotland wants nae skinking ware
That jaups in luggies;
But, if ye wish her gratefu’ prayer,
Gie her a Haggis!
Британский английский:
You Powers who look after mankind
And dish out his bill of fare
Old Scotland does not want any watery stuff
That splashes in small wooden dishes
But if you wish her a grateful prayer
Give her (Scotland) a haggis
(Молю я Промысел небесный:
И в будний день, и в день воскресный
Нам не давай похлебки пресной,
Яви нам благость
И ниспошли родной, чудесный,
Горячий Хаггис!
Перевод С.Я. Маршака)
Хаггис - национальное шотландское блюдо, которое состоит из бараньего сердца, печени и легких, порубленное с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренное в бараньем сычуге. Его традиционно подают на ужине Бернса, который проводится 25 января - в день рождения Бернса. В этот вечер повар хаггиса расхаживает по обеденному залу, чтобы представить блюдо гостям. Все это обычно происходит под сопровождение волынок.
Как видно по стихам, помимо отдельной кухни, в Шотландии также есть свой отдельный диалект английского языка. Существует даже шотландский язык под названием гэльский, который связан с языками, на которых говорят в Ирландии и Уэльсе, а также в некоторых частях северной Франции и регионе Корнуолл на юго-западе Англии.
Причины снижающийся поддержки
Таким образом, остается открытым вопрос, почему желание обрести независимость в конечном счете находится на низком уровне среди населения Шотландии? Опрос statista показывает, что наибольшая поддержка независимости за последние несколько лет была в августе 2020 года, когда 53% опрошенных высказались за независимость. Однако с тех пор поддержка снизилась, составив лишь 45% в мае 2024 года.
Есть две основные причины потери поддержки главной партии независимости (SNP). В прошлом году партия оказалась втянута в скандал с расходами на предвыборную кампанию. Из бюджета партии пропали 600 000 фунтов, которые население страны пожертвовало на избирательную кампанию.
Глава партии и первый министр Шотландии, и убежденный сторонник шотландской независимости, Никола Стерджен, внезапно ушла в отставку в феврале 2023 года. Ее муж, Питер Мюррелл, который в то время был главой исполнительной власти в партии, был арестован в этом году и обвинен в растрате.
Преемник Стерджена, Хамза Юсаф, успел побыть у власти чуть больше года, пока в партии не разразился очередной скандал. Его правительство решило отказаться от планов ускоренного перехода к нулевым выбросам парниковых газов, что вызвало возмущение партнеров по коалиции. В парламенте Шотландии был поставлен вопрос о вотуме недоверия премьеру.
Не дожидаясь голосования, Хамза Юсаф принял решение уйти в отставку. Тем не менее в историю он войдет как первый лидер этнического меньшинства и первый мусульманин, возглавлявший крупную партию Великобритании. Его отец - пакистанец, эмигрировавший в Шотландию со своей семьей в 1960-х годах. Его мать родилась в Кении в семье выходцев из Южной Азии.
Но партия SNP вызывает недоверие избирателей не только политическими скандалами. Шотландская национальная партия проводила политику, которая заключалась в идее того, что радикально либеральная и прогрессивная политика проложит путь к независимости. Предложенные законы касались тем разжигания ненависти и гендерных вопросов.
В результате разгорелись жаркие дебаты по поводу того, следует ли считать в Шотландии уголовным преступлением дискриминацию по половому признаку. Наиболее заметным участником дискуссии стала автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая десятилетиями жила в Шотландии.
Таким образом, череда политических скандалов и неоднозначная политика Шотландской национальной партии в конечном итоге отпугивают избирателей. Теряющая поддержку партия при этом является лицом движения независимости Шотландии. Так что кажется, Шотландия еще не скоро будет праздновать день наступления независимости от Великобритании.
Мэтью Баретт - студент родом из Лондона, сейчас проходит практику в Тартуском Университете. Он изучал русистику и политическую науку в Оксфордском и Стэнфордском университетах.