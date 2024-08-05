Эаметс: дно рецессии в обрабатывающей промышленности в Эстонии еще не пробито

«Объем производства в обрабатывающей промышленности в июне упал на три процента в годовом исчислении. Стоит напомнить, что в это же время в прошлом году объем производства также был в минусе. Продажи практически не изменились по сравнению с прошлым годом, увеличившись всего на 0,4 процента. Это тоже признак спада, потому что если продажи не изменились, это означает, что объемы снизились на ту же величину, что и рост цен», - пояснил Эаметс в комментарии для BNS.

«Если мы сравним июнь с маем этого года, то увидим падение объемов на ту же величину, или -2,9 процента. Это немного тревожно, потому что с января, по крайней мере в месячном исчислении, промышленные показатели постепенно улучшались, то есть с каждым месяцем падение было все меньше и меньше. Так что мы не можем говорить о том, что в обрабатывающей промышленности дно уже достигнуто», - отметил Эаметс.

«На самом деле это неоднократно подтверждалось и самим бизнес-сообществом, что охлаждает оптимистичные оценки аналитиков о скором улучшении ситуации. Пока еще нет никакого подъема не произошло. С другой стороны, в более отдаленной ретроспективе видно, что в так называемые нормальные времена, когда экономика растет, в июне обычно наблюдается небольшое падение по сравнению с маем. Одной из причин этого, вероятно, является лето и начало связанных с ним периодов отпусков», - предположил Эаметс.

По его словам, есть и исключения. «Пищевая промышленность была в неплохом плюсе, но и это связано с сезонными факторами - ведь сейчас одно из самых приятных времен для консервирования огородной продукции. Энергетический сектор также показывает хорошие результаты, но и это связано с сезоном, поскольку летом у нас, как правило, больше солнца, чем зимой», - отметил Эаметс.

По мнению Эаметса, момент истины настанет в сентябре, когда станет ясно, является ли продолжающийся спад в статистике сезонным или мы переоценили способность экономики к восстановлению, и трудности в экономике продолжатся осенью.