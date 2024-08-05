ОБЗОР В каких комитетах работают эстонские депутаты Европарламента?

Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия/S&D)

Марина Кальюранд. Фото: Alexis Haulot / Euroopa Parlament

член Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам; замещающий член Комитета по внутреннему рынку и защите потребителей и Комитета по правам женщин и гендерному равенству.

Яак Мадисон (Европейские консерваторы и реформисты)

Яак Мадисон. Фото: Philippe Buissin / Euroopa Parlament

член Комитета по иностранным делам.

Свен Миксер (Социал-демократическая партия/S&D)

Свен Миксер. Фото: Laurie Dieffembacq / Euroopa Parlament

член Комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне; замещающий член Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике.

Урмас Паэт (Партия реформ/Renew Europe)

Урмас Паэт. Фото: Alexis Haulot / Euroopa Parlament

член Комитета по иностранным делам, замещающий член Транспортного комитета.

Юри Ратас («Отечество»/Европейская народная партия)

Юри Ратас. Фото: Euroopa Parlament

член Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике; замещающий член Комитета по бюджету.

Рихо Террас («Отечество»/Европейская народная партия)

Рихо Террас. Фото: Geneviève Engel / Euroopa Parlament

член Комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

Яна Тоом (Центристская партия/Renew Europe)

Яна Тоом. Фото: ERIC VIDAL / Euroopa Parlament

член Комитета по занятости и социальным вопросам, а также Комитета по петициям и Комитета по правам женщин и гендерному равенству; замещающий член Комитета по юридическим вопросам.