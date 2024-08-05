Членство в Комитете по иностранным делам вновь является самым популярным среди эстонских депутатов Европарламента.
ОБЗОР ⟩ В каких комитетах работают эстонские депутаты Европарламента?
Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия/S&D)
член Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам; замещающий член Комитета по внутреннему рынку и защите потребителей и Комитета по правам женщин и гендерному равенству.
Яак Мадисон (Европейские консерваторы и реформисты)
член Комитета по иностранным делам.
Свен Миксер (Социал-демократическая партия/S&D)
член Комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне; замещающий член Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике.
Урмас Паэт (Партия реформ/Renew Europe)
член Комитета по иностранным делам, замещающий член Транспортного комитета.
Юри Ратас («Отечество»/Европейская народная партия)
член Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике; замещающий член Комитета по бюджету.
Рихо Террас («Отечество»/Европейская народная партия)
член Комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.
Яна Тоом (Центристская партия/Renew Europe)
член Комитета по занятости и социальным вопросам, а также Комитета по петициям и Комитета по правам женщин и гендерному равенству; замещающий член Комитета по юридическим вопросам.