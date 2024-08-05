ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Количество пересечений границы в направлении России сократится как минимум вдвое

Руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (MTA) Вольдемар Линно заявил, что таможенный контроль, основанный на оценке рисков, проводимый на пограничных пунктах, до сих пор был эффективной мерой выявления нарушений санкций и других.