ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Количество пересечений границы в направлении России сократится как минимум вдвое

Потребность усилить противодействие перевозке санкционных товаров в Россию вынуждает Эстонию ужесточить таможенный контроль – с четверга путешествующие на восток будут подвергаться полному контролю вместо прежнего контроля, осуществляемого на основании оценки рисков.
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Руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (MTA) Вольдемар Линно заявил, что таможенный контроль, основанный на оценке рисков, проводимый на пограничных пунктах, до сих пор был эффективной мерой выявления нарушений санкций и других.
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