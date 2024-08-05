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ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Количество пересечений границы в направлении России сократится как минимум вдвое

Маргус Мартин
, журналист
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Отныне все без исключения направляющиеся в Россию должны будут проходить таможенный контроль.
Отныне все без исключения направляющиеся в Россию должны будут проходить таможенный контроль. Фото: Sander Ilvest

Потребность усилить противодействие перевозке санкционных товаров в Россию вынуждает Эстонию ужесточить таможенный контроль – с четверга путешествующие на восток будут подвергаться полному контролю вместо прежнего контроля, осуществляемого на основании оценки рисков.

Руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (MTA) Вольдемар Линно заявил, что таможенный контроль, основанный на оценке рисков, проводимый на пограничных пунктах, до сих пор был эффективной мерой выявления нарушений санкций и других.

Вольдемар Линно.
Вольдемар Линно. Фото: Михкель Марипуу
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