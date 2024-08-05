Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Маарьи, которая вчера ушла из детского дома семейного типа в Эльва и пропала.
Нужна помощь в поиске: 16-летняя девушка не вернулась домой
Информация об исчезновении девочки поступила в воскресенье вечером. Персонал рассказал, что вчера в 18:00 Маарья должна была вернуться домой, но этого не произошло. Ее телефон отключен.
Известно, что на пропавшей была темная одежда. У нее темные волосы, которые она, как правило, заплетает в хвост. Девушка среднего телосложения, рост 165 см.
Полицейские пообщались с персоналом детского дома семейного типа и с детьми, проживающими в нем, но никто не знает, где может находиться Маарья. Ее поиски продолжаются.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Маарьи, сообщать об этом в центр тревоги по номеру 112.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.