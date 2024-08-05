Некоторое время назад объявленная в розыск 16-летняя Маарья сама дала о себе знать. Медики проверят ее состояние здоровья. Если с девушкой все в порядке, ее отвезут обратно в детский дом семейного типа.
Напомним, что накануне полиция просила помощи в установлении местонахождения 16-летней Маарьи, которая позавчера ушла из детского дома семейного типа в Эльва и пропала.
Информация об исчезновении девочки поступила в воскресенье вечером. Персонал рассказал, что вчера в 18:00 Маарья должна была вернуться домой, но этого не произошло. Ее телефон был отключен.
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