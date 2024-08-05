Перевод: Павел Соболев

Фондовый рынок Китая упал на 1,2 процента, Гонконга - на 2,2 процента, Кореи - на 11,3 процента, Индии - на 3 процента, Тайваня - на 8,4 процента и Австралии - на 3,7 процента.

В пятницу для американского индекса S&P 500 был худший день с октября 2022 года. Барометр фондового рынка США снизился на 1,8 процента до 16 776 пунктов. Средний промышленный индекс Dow упал на 1,5 процента, Nasdaq - на 2,4 процента, а Russell 2000 с малой капитализацией - на 3,5 процента. Но это еще не конец истории, поскольку акции продолжают падать и сегодня. Фьючерсы на Nasdaq 100 уже находятся в минусе на 3,7 процента, на Russell 2000 - на 3,1 процента, а на S&P 500 - на 1,9 процента.

В Европе акции также упали в пятницу на 1,3-2,7 процента в зависимости от индексов ведущих рынков.

Глобальная распродажа акций омрачает настрой инвесторов, которые хотели бы покупать акции, но у них трясутся руки. Акции сильно пострадали от результатов деятельности технологических компаний. Беспокойство по поводу американской экономики снова вошло в тренд.

Индекс S&P 500 упал примерно на шесть процентов по сравнению с пиком в июле, но богатый технологиями Nasdaq упал более чем на десять процентов по сравнению с рекордным максимумом начала 2022 года, или, если говорить на жаргоне фондового рынка, «достиг коррекции».

Инвесторы оказались перед трудным выбором. В последние годы покупка на спаде приносила хорошие результаты, поскольку это был бычий рынок. Но результаты компаний не дают повода для энтузиазма, акции дорогие и если посмотреть, что делают «умные деньги», может, стоит продавать на повышение? Berkshire Hathaway Уоррена Баффета очень последовательно бьет по рынку акциями Bank of America каждый день в течение нескольких недель. Также из колоссальной позиции Apple компания продала около половины. Berkshire находится на вершине рекордного количества свободных денег.

Таллиннскую биржу тоже лихорадит За несколько минут до полудня индекс Таллиннской фондовой биржи упал на 3,05 процента, до 1684,91 пункта. Оборот достигает 1,3 млн евро. Акции Infortar неожиданно подешевели, упав на 9,8 процента до 35,80 евро. Оборот акции составляет всего 33 121 евро. Компания опубликовала квартальные результаты, которые показали снижение по сравнению с прошлым годом. Кроме того, некоторое влияние на действия инвесторов оказывает обвал фондового рынка в Азии. Акции Tallink упали на 3,5 процента до 0,587 евро. На альтернативном рынке акции gGrab2Go упали на 12,4 процента, а акции Punktid Technologies - на 10,7 процента.