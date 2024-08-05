В понедельник, 5 августа, из Кадриоргского художественного музея в последний путь проводили писателя Арво Валтона.
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ФОТО ⟩ Писателя Арво Валтона проводили в последний путь
Арво Валтон (гражданское имя Арво Валликиви) родился 14 декабря 1935 года в Мярьямаа в семье предпринимателя. После оккупации Арво вместе с родителями выслали в Сибирь. Среднюю школу он закончил в Магаданской области.
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