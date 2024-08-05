ФОТО Писателя Арво Валтона проводили в последний путь

Арво Валтон (гражданское имя Арво Валликиви) родился 14 декабря 1935 года в Мярьямаа в семье предпринимателя. После оккупации Арво вместе с родителями выслали в Сибирь. Среднюю школу он закончил в Магаданской области.

В Таллиннском политехническом институте будущий писатель получил специальность горного инженера, а затем с 1959 по 1961 год он работал на Маардуском химкомбинате. Продолжил образование заочно во ВГИКе и в 1967 году получил диплом по специальности кинодраматург. В 1961-1968 годах он работал инженером, конструктором и начальником патентного отдела Таллиннского завода измерительных приборов.