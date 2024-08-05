Возможного убийцу человека, найденного мертвым у жилого дома, взяли под стражу

Тело отправили на вскрытие. На месте происшествия задержали 32-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. «По предварительным данным, потерпевшего был в одной компании с подозреваемым, и они вместе употребляли алкоголь. Во время этого между ними возник конфликт, и 37-летний мужчина несколько раз ударил жертву по лицу», - объяснила прокурор Лыунаского округа Марья-Лийна Талимаа.