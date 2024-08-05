В субботу полиция получила сообщение, что у жилого дома на улице Сепа в Валга лежит человек. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать находившегося без сознания мужчину, но безрезультатно.
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Возможного убийцу человека, найденного мертвым у жилого дома, взяли под стражу
Тело отправили на вскрытие. На месте происшествия задержали 32-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. «По предварительным данным, потерпевшего был в одной компании с подозреваемым, и они вместе употребляли алкоголь. Во время этого между ними возник конфликт, и 37-летний мужчина несколько раз ударил жертву по лицу», - объяснила прокурор Лыунаского округа Марья-Лийна Талимаа.
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