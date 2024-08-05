Полиция задержала подозреваемых в краже денег и драгоценностей из частного дома

Днем 28 июля в полицию поступило сообщение о краже в частном доме на улице Паю в Тарту. Потерпевший пояснил, что весь дом был перерыт, были украдены драгоценности, часы, наличные деньги, несколько сумок, связка ключей, мелкая бытовая техника и парфюмерия. На место прибыли сотрудники полиции и криминалист, собрали необходимую информацию и улики для расследования.

По словам руководителя группы процессуального отдела Тартуского отделения полиции Лилиан Палу, установить возможных исполнителей преступления удалось в течение нескольких дней, и 31 июля 46-летний и 44-летний мужчины, а также 35-летняя женщина были задержаны по подозрению в совершении этого преступления. Их доставили в Тартускую тюрьму.

2 августа Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой взять 44-летнего мужчину под стражу. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчину под стражу на два месяца.

44-летний мужчина имеет три судимости и девять наказаний за правонарушения. В последний раз подозреваемый был наказан уже много лет назад. По мнению прокуратуры, подозреваемый может продолжать совершать преступления, если останется на свободе. К такому же мнению пришел Тартуский уездный суд.

Лыунаский окружной прокурор Сильва Роод добавила, что, согласно подозрению, этот мужчина может быть причастен к кражам в магазинах и кражам велосипедов в период с мая по июль этого года.

Летом в Тартумаа участились кражи. Угоняются как незапертые, так и запертые велосипеды и самокаты, происходят проникновения в жилища людей, откуда крадутся деньги, драгоценности и инструменты.