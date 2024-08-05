В субботу грибники в окрестностях деревни Лави волости Винни нашли две урны с прахом, оставленные у обочины дороги.
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ФОТО ⟩ Заядлых грибников ужаснуло то, что они увидели в лесу
Любитель природы Карел каждую неделю ходит в лес и находит там разный мусор. Неделю назад он вместе с женой заметил брошенный в лесу унитаз.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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