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ФОТО Заядлых грибников ужаснуло то, что они увидели в лесу

Мерли Раудла
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Белый гриб.
Белый гриб. Фото: Aivar Aotäht

В субботу грибники в окрестностях деревни Лави волости Винни нашли две урны с прахом, оставленные у обочины дороги.

Любитель природы Карел каждую неделю ходит в лес и находит там разный мусор. Неделю назад он вместе с женой заметил брошенный в лесу унитаз.

Урны лежали на земле рядом с упавшим деревом, и Карел поставил их в вертикальное положение.

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