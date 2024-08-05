Протесты и беспорядки в Британии: правительство собралось на экстренное заседание

«Я не буду стесняться назвать происходящее тем, чем оно является: ультраправым бандитизмом», - заявил, в свою очередь, Стармер.

Беспорядки продолжаются

Арест. Фото: Getty Images

В воскресенье вечером в Ротерхэме группа демонстрантов численностью порядка 700 человек собралась у гостиницы Holiday Inn Express, где, в том числе, размещаются просители убежища, ожидающие решения по своим делам.

В гостинице были разбиты окна, протестующие подожгли мусорные баки

По меньшей мере десять полицейских получили ранения после того, как участники демонстрации забросали полицейских досками и облили из огнетушителей.

Сотрудники и постояльцы отеля, как сообщается, были страшно напуганы, но о каких-либо телесных повреждениях не сообщалось. Глава Южного Йоркшира Оливер Коппард сказал, что в отеле во время нападения находилось 240 человек. По его словам, постояльцев-мигрантов удалось эвакуировать в безопасное место.

«Просители убежища столкнулись с насилием и преследованиями в своих странах и в результате приехали сюда, а теперь столкнулись с насилием и здесь. Не могу себе представить, в каком ужасе они были», - сказал он Би-би-си.

Протесты в Ротерхэме. Фото: Reuters

Еще одна гостиница Holiday Inn Express в Тамворте в графстве Стаффордшир также подверглась нападению: в здании разбили окна и бросили внутрь бутылки с зажигательной смесью. Один полицейский получил ранения. В Мидлсбро протестующие били стекла в домах и машинах и бросали в полицейских все, что попадало под руку.