В Эстонии население сконцентрировано в достаточно крупных центрах, где для ежедневного передвижения не обязательно использовать автомобиль с двигателем внутреннего сгорания - достаточно и электромобиля.
Статистика: две трети жителей Эстонии могли бы ездить на электромобилях
Статистика Coop Liising показывает, что хотя приобретать и обслуживать электромобиль позволяют доходы многих жителей Эстонии, наибольшую популярность электромобили набирают среди предпринимателей и людей с более высокими доходами.
По сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания стоимость нового электромобиля обычно выше. Статистика подтверждает, что покупатели электромобилей имеют доход выше среднего - в пределах 3000-4000 евро на семью. Учитывая, что средняя брутто-зарплата в Эстонии составляет 1979 евро в месяц, ясно, что требуемого дохода в основном достигают пары.
Основными покупателями электромобилей являются люди в возрасте от 30 до 40 лет - они составляют 45% всех покупателей электромобилей посредством Coop Liising. Немногим более четверти покупателей составляют люди в возрасте от 40 до 50 лет. Меньше всего – около 11% – заявителей на лизинг электромобиля моложе 30 лет.
При покупке электромобиля важную роль играет зарядная инфраструктура, которая все еще недостаточно развита возле многоквартирных домов. Поэтому электромобили предпочитают приобретать люди, живущие в частных или рядных домах, где возможности зарядки лучше, а сама зарядка обычно в разы дешевле. Целых 43% всех покупателей электромобилей посредством Coop Liising живут в частных домах, тогда как, по данным Департамента статистики, в частных домах проживает чуть более четверти жителей страны, а в многоквартирных домах - две трети.
Хотя среди жителей многоквартирных домов тоже есть владельцы электромобилей, они в основном живут в зданиях, рядом с которыми установлены зарядные станции. В городской среде иногда можно увидеть и удлинители, вытянутые из окон первых этажей панельных домов и подключенные к автомобилям. Проживающие в многоквартирных домах владельцы электромобилей чаще других используют зарядные пункты, расположенные в городе: например, рядом с рабочим местом или торговым центром.
Наибольшую популярность электромобили приобрели в крупных городах, прежде всего в Таллинне и прилегающих волостях, а также в Тартумаа, где ежедневные поездки по маршруту «работа-магазин-дом» менее распространены, чем в сельских районах. В крупных городах роль играет и более высокий уровень доходов, что позволяет приобрести более новый и пока еще более дорогой электромобиль.
Поскольку большая часть населения Эстонии сосредоточена вокруг крупных центров, где ежедневные поездки людей составляют от нескольких десятков до сотни километров, многие не видят смысла содержать автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и считают, что разумнее выбрать электромобиль, эксплуатационные расходы которого на километр ниже - особенно при зарядке дома.
В настоящее время инфраструктура зарядки электромобилей и развитие самих машин находятся на таком уровне, что жители городов Эстонии могут без проблем выполнять свои повседневные дела именно на электромобилях. В тех редких случаях, когда нужно отправиться в очень долгую поездку или на улице минус 20 градусов, можно запланировать на пути двадцатиминутную остановку, чтобы размять ноги и подзарядить автомобиль. Кому-то это подходит, кому-то нет - все зависит от личных требований в отношении комфорта.
Лучше всего электромобили приняли предприниматели - на бизнес-клиентов приходится 67% всего портфеля электромобилей Coop Liising. С одной стороны, за этим стоит идеалистичное желание способствовать выполнению климатических целей и соответствовать принципам устойчивого развития, а с другой стороны, такой выбор поддерживают цифры - эксплуатационные расходы электромобиля просто значительно ниже.
Хотя стоимость электромобиля выше по сравнению с аналогичным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, стоимость поездки в расчете на километр значительно меньше. Кроме того, электромобиль реже нуждается в регулярном обслуживании, и расходы на его обслуживание ниже. Условия лизинга электромобилей также в большинстве случаев значительно выгоднее.
Продающиеся в настоящее время современные электромобили обладают всеми современными удобствами. Самым популярным брендом новых электромобилей в Coop Liising по-прежнему остается Tesla. Эту статистику подтверждает и городской пейзаж Таллинна и Тарту, где встречается все больше различных моделей Tesla.
Никуда не делись и модели Nissan, которые занимают второе место по популярности среди клиентов лизинга электромобилей. Наряду с американскими, японскими и южнокорейскими производителями хорошо представлены и европейские бренды - прежде всего французские и немецкие.
Скорее всего, автомобили с двигателями внутреннего сгорания исчезнут нескоро – отчасти из-за необходимости, отчасти из-за возможностей и, наконец, из-за личных предпочтений. В первом квартале этого года более половины проданных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уже составляли различные гибридные версии, и популярность электромобилей также росла.
Свой вклад в это вносят рост заработной платы, снижение производственных затрат с развитием технологий и инфраструктуры, а также автоналог, экологическая составляющая которого благоприятствует именно электромобилям. Очень многие жители Эстонии могли бы уже сейчас, или по крайней мере в ближайшем будущем, совершать все свои поездки на электромобилях. А те, кто не хочет сразу переходить на электричество, могут найти компромисс, выбрав гибридный автомобиль.