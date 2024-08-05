Статистика: две трети жителей Эстонии могли бы ездить на электромобилях

Статистика Coop Liising показывает, что хотя приобретать и обслуживать электромобиль позволяют доходы многих жителей Эстонии, наибольшую популярность электромобили набирают среди предпринимателей и людей с более высокими доходами.

По сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания стоимость нового электромобиля обычно выше. Статистика подтверждает, что покупатели электромобилей имеют доход выше среднего - в пределах 3000-4000 евро на семью. Учитывая, что средняя брутто-зарплата в Эстонии составляет 1979 евро в месяц, ясно, что требуемого дохода в основном достигают пары.

Основными покупателями электромобилей являются люди в возрасте от 30 до 40 лет - они составляют 45% всех покупателей электромобилей посредством Coop Liising. Немногим более четверти покупателей составляют люди в возрасте от 40 до 50 лет. Меньше всего – около 11% – заявителей на лизинг электромобиля моложе 30 лет.

При покупке электромобиля важную роль играет зарядная инфраструктура, которая все еще недостаточно развита возле многоквартирных домов. Поэтому электромобили предпочитают приобретать люди, живущие в частных или рядных домах, где возможности зарядки лучше, а сама зарядка обычно в разы дешевле. Целых 43% всех покупателей электромобилей посредством Coop Liising живут в частных домах, тогда как, по данным Департамента статистики, в частных домах проживает чуть более четверти жителей страны, а в многоквартирных домах - две трети.