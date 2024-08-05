В полицию поступило сообщение о том, что сегодня в 15:25 в волости Мярьямаа уезда Рапламаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где легковой автомобиль Honda Jazz врезался в дерево.
«Судя по всему, 79-летняя женщина, которая управляла автомобилем, уснула за рулем», - заявила представитель полиции Хеди Таммелехт.
Водитель был доставлен в больницу для медицинского обследования.
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