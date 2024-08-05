Лыунаская префектура наградила патрульных полицейских Тартуского отделения полиции Артура Хатлевича и Йоэла Метскюла, которые помогли спасти маленького ребенка, выпавшего из окна многоквартирного дома.
Для подписчиков
Полицейских наградили за спасение маленького ребенка, выпавшего из окна
Перевод: Валерия Ермакова
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.