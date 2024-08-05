Полицейских наградили за спасение маленького ребенка, выпавшего из окна

В июне полицейские получили вызов в многоквартирный дом, из окна которого выпал маленький ребенок. Полиция не раскрывает подробности происшествия и возраст девочки, поскольку семья, пережившая несчастный случай, не хочет привлекать к себе лишнего внимания.