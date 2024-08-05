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Полицейских наградили за спасение маленького ребенка, выпавшего из окна

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Через месяц после происшествия девочка и ее семья пришли в участок, чтобы поблагодарить полицейских Артура Хатлевича и Йоэля Метскюла.
Через месяц после происшествия девочка и ее семья пришли в участок, чтобы поблагодарить полицейских Артура Хатлевича и Йоэля Метскюла. Фото: Lõuna prefektuur

Лыунаская префектура наградила патрульных полицейских Тартуского отделения полиции Артура Хатлевича и Йоэла Метскюла, которые помогли спасти маленького ребенка, выпавшего из окна многоквартирного дома.

Перевод: Валерия Ермакова

В июне полицейские получили вызов в многоквартирный дом, из окна которого выпал маленький ребенок. Полиция не раскрывает подробности происшествия и возраст девочки, поскольку семья, пережившая несчастный случай, не хочет привлекать к себе лишнего внимания.

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